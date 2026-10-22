Iago Aspas, titular en Celtic Park

El plan del Celta en el mercado tras la lesión de Borja Iglesias

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Alineaciones confirmadas en Celtic Park. El RC Celta de Vigo afronta su tercer partido de la Europa League con máxima necesidad y máxima exigencia, pues visita a un histórico del fútbol europeo como el Celtic de Glasgow. Cabe recordar que los de Claudio Giráldez han perdido sus dos primeros partidos, por lo que empiezan a estar obligados a ganar para no descolgarse de la lucha por el top 24.

Once del Celtic Glasgow: bajas y novedades

Martin O'Neill, técnico del Celtic, no puede contar este jueves con Carter-Vickers ni Yang Hyun-Jun, que están lesionados. Además, Auston Trusty se ha quedao fuera de la lista por motivos personales.

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El Celtic sale de inicio con Johnstone; Donovan, Murray, Scales, Tierney; McGregor, Baur; Hassan, Nygren, Osmand; y Durán.

En el banquillo del cuadro escocés estarán de inicio Sinisalo, Lotomba, Hogh, McCowan, Tounekti, Sorensen, Oxlade-Chamberlain, McArdle, Forrest, Ralston, Haney y Kennedy.

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Once del Celta de Vigo: bajas y novedades

Claudio Giráldez no puede contar con Borja Iglesias, Starfelt, Miguel Román, El-Abdellaoui ni Álvaro Núñez, que siguen lesionados. El técnico, además, apuesta por un once con varias novedades respecto al duelo ante el Alavés y marcado especialmente por la titularidad de Iago Aspas, que estará en ataque junto a Jutglá.

El Celta sale de inicio con Radu; Javi Rodríguez, Cáceres, Marcos Alonso; Javi Rueda, Febas, Hugo Burcio, Carreira; Iago Aspas, Ferran Jutglá y Hugo Álvarez.

En el banquillo del cuadro español estarán Bayindir, Faye, Ilaix Moriba, Pablo Durán, Hugo González, Yoel Lago, Swedberg, Javi Galán, Driouech, Antañón, Ángel Arcos y Milla.