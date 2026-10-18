Joaquín Anduro 18 OCT 2026 - 15:04h.

Así salen Claudio Giráldez y Quique Sánchez Flores

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La jornada 9 de LALIGA EA Sports tiene una cita este domingo en Balaídos con el partido entre el Celta de Vigo y el Alavés al que los celestes llegan tras caer con remontada frente a la Juventus y los babazorros buscando mantener un gran arranque de temporada. Con pocas rotaciones con respecto a las habituales en los locales, así salen Claudio Giráldez y Quique Sánchez Flores en el choque disputado en tierras gallegas.

En el Celta, Giráldez cuenta hasta con cinco ausencias por problemas físicos, con Borja Iglesias sumándose a Carl Starfelt, Miguel Román, Jones El Abdellaoui y Pablo Durán, ya lesionados. Esto complica también que el técnico de O Porriño realice todos los cambios que hubiera deseado en la alineación celeste teniendo en cuenta los partidos ante la Juve del jueves pasado o la visita al Celtic de Glasgow de este próximo jueves.

Sólo serán tres cambios con respecto al choque frente a la Vecchia Signora en el que los transalpinos remontaron hasta terminar venciendo en los últimos minutos. Un cambio por línea: Sebastián Cáceres entra por Marcos Alonso en la defensa, Hugo Burcio por Aleix Febas en el centro del campo y, en la delantera, Couhaib Driouech partirá de inicio retrasando a Hugo Álvarez a uno de los carriles y dejando a Javi Rueda esta vez en el banquillo.

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En el caso del Deportivo Alavés, Quique tiene tres ausencias, con las ya conocidas de Facundo Garcés y Mikel Rodríguez, que no podrán jugar hasta el final de la temporada. Además de ellos, tampoco podrá estar disponible Ángel Pérez después de su expulsión en el choque del pasado fin de semana contra el Atlético de Madrid.

Ville Kosky regresa al once titular por esa sanción a Ángel Pérez entrando en el eje de la zaga y dejando en el carril derecho a Nahuel Tenaglia, según el dibujo del club, aunque Jonny Otto también podría caer al costado. El otro jugador que entra como novedad con respecto al día del Atlético es Carles Aleñá dentro de la alternancia que mantiene el catalán con Denis Suárez, que partirá de inicio ante su exequipo.

Alineaciones confirmadas del Celta de Vigo-Alavés

XI del Celta: Ionut Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Sebastián Cáceres; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Hugo Burcio, Hugo Álvarez; Couhaib Driouech, Williot Swedberg, Ferran Jutglà.

XI del Alavés: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Jonny Otto, Ville Kosky, Nicolás Valentini, Abde Rebbach; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Carles Aleñá; Lucas Boyé, Toni Martínez.