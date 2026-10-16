Joaquín Anduro 16 OCT 2026 - 22:06h.

Borja Iglesias estará un mes y medio de baja en el Celta

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Después de proclamarse este verano campeón con la Selección Española en el Mundial 2026, la temporada 26/27 se está convirtiendo en un auténtico calvario de lesiones para Borja Iglesias. Tras los problemas físicos con los que arrancó desde la pretemporada, ahora se le ha sumado una lesión en el muslo que ya le hizo perderse el choque de este jueves del Celta de Vigo ante la Juventus y que le hará estar de baja en torno a un mes y medio de competición.

Este viernes, el conjunto olívico ha emitido el parte médico de la lesión del Panda, que cayó en el entrenamiento del pasado martes preparando el choque de este jueves en Europa League contra la Juve. Tras la resonancia magnética en los exámenes médicos se ha confirmado que el ariete sufre una "rotura miotendinosa en el sóleo de su pierna izquierda" por la que se quedará unas seis semanas fuera de los terrenos de juego.

Los partidos del Celta de Vigo que se perderá Borja Iglesias por lesión

Con esta lesión, Borja Iglesias se perderá unos siete partidos además del ya mencionado en Europa League en el que la Juventus se llevó el triunfo por 1-2 en Balaídos. Claudio Giráldez no podría contar con el delantero contra el Alavés, el Real Betis, el Rayo Vallecano y el Levante en LALIGA EA Sports, frente al Celtic de Glasgow y el Union Saint Gilloise en la Europa League y en el choque ante el Salamanca en la primera ronda de la Copa del Rey.

Su regreso podría darse ya después del parón de selecciones de noviembre con el envite en el que el cuadro olívico visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el día 22 o en el partido europeo ante el Bournemouth en Balaídos el 26. Sorprenden estos problemas físicos de un Borja Iglesias que apenas se había perdido un partido por lesión en sus dos primeras temporadas de esta etapa como celeste, ya que llegará a mediados de noviembre con apenas cuatro duelos saliendo desde el banquillo.