Rueda de prensa posterior al Celta-Juventus

Clasificación de la Europa League tras la jornada 2: resultados y próximos partidos

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Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta de Vigo, atendió a Movistar tras la "cruel" derrota ante la Juventus (1-2) en Balaídos en esta segunda jornada de la Europa League. El técnico se mostró contento por la imagen y el rendimiento del equipo, que no por el resultado, y habló de los fallos defensivos, los dos de Marcos Alonso, y el gran encuentro de Yoel Lago.

Valoración del partido: "Ha empezado cruel la competición. Dos partidos con muchas situaciones buenas que se nos van, el otro día en el 89', hoy en el 91'. Hemos competido muy bien, hemos presionado muy bien. En el inicio de la segunda parte hemos estado bien, nos ha faltado quizá algo de fuelle en los cambios para estar más certeros. Gran trabajo del equipo contra un equipazo. Creo que no hemos merecido perder, es una pena irnos de vacío y con 0 puntos, pero el camino es este. Hemos competido muy bien, en muchos momentos dominando situaciones de presión buenas, de juego buenas. Felicitar a los chicos y a levantarnos para el partido del domingo, que está a la buena de la esquina".

Los dos goles, dos fallos: "Los equipos de este talento cualquier error te lo penalizan. Hemos tenido para matarles en la segunda parte, saliendo bien de presión, a campo abierto, la acción previa la puede finalizar Ilaix. La última acción creo que está también está mal defendida, pero el fútbol es parte de errores, hoy hemos cometido alguno puntual, pero el equipo ha sido valiente, ha competido, ha dado la cara, ha quitado la pelota en muchos momentos a la Juventus. Hay muchas lecturas positivas, pero nos vamos de vacío y con cara de tontos".

Este es el camino: "Creemos que el trabajo bien hecho, confiar, insistir, dará sus frutos. Las temporadas pasadas así lo dicen. Estamos todos unidos con sensación de que estamos construyendo un equipo competitivo en muchos escenarios. Pensaremos en lo positivo y afrontar el partido del Alavés y luego ya en Glasgow".

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Yoel Lago y su partido ante Woltemade: "Es un jugador difícil de defender. Yoel cada vez es más inteligente en situaciones de juego. Muy contento con su partido y de todo el equipo. Buenas actuaciones individuales, el equipo se beneficia. Me alegro con la aportación de casi todos".

¿Va a estar el Celta en el top 24?: "Sí, no tengo ninguna duda. Estmaos empezando la competición, creo que deberíamos llevar más puntos, 2 puntos al menos. Hay margen de maniobra, el año pasado nos costó arrancar. Vamos a ir a Glasgow a un partidazo como el año pasado muchos escenarios similares e históricos, a priori muy complicados. El resto es importante. Nos gustan los retos".