Empate de la Real y derrota del Celta, que siguen sin ganar

Las notas de la Real en Saint-Gilloise: duros suspensos

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Se acabó la segunda jornada de la UEFA Europa League. Y lo ha hecho de la peor manera posible para el fútbol español. Tras el pleno en la máxima competición europea, este jueves y la Real Sociedad ni el RC Celta de Vigo han conseguido la victoria, lastrados en ambos casos por sendos goles en el tramo final que les dejaron con la miel en los labios y que les mantienen en la zona baja de tabla, pues aún no conocen la victoria.

Resultados de la jornada 2 de Europa League

En el turno de las 18:45 horas, la Real Sociedad firmó un empate en su visita al Union Saint-Gilloise. Se adelantó en el marcador por medio de Turrientes, pero Keita anotó el empate en el 88'. Por la noche, a las 21:00 horas, el Celta cayó derrotado ante la Juventus pese a adelantarse gracias a un tanto de Hugo Álvarez, pero Woltemade y Kolo Muani, en el 92', se llevaron los tres puntos a tierras italianas.

Resultados de los partidos de Europa League a las 18:45 horas:

Salburgo 0-4 Milan.

Torreense 1-2 Sunderland.

Celje 0-3 Omonia.

AZ Alkmaar 2-1 Beer Sheva.

Sparta Praga 1-1 Lillestrom.

Olympique Lyon 3-2 Crystal Palace.

Union SG 1-1 Real Sociedad.

Lech Poznan 0-4 Leverkusen.

Resultados de los partidos de Europa League a las 21:00 horas:

Ferencvaros 2-0 Viktoria Plzen.

Rennes 2-1 OFI.

Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht.

NEC 1-1 Levski Sofía.

Celta de Vigo 1-2 Juventus.

Hoffenheim 2-3 Besiktas.

Jagiellonia 3-1 Ararat.

Bournemouth 3-0 Sturm Graz.

Benfica 4-1 Celtic.

Marsella 0-1 Olympiacos.

Clasificación de la Europa League, actualizada

Con estos resultados, los dos equipos españoles quedan bastante tocados, al menos de momento. La Real Sociedad sólo suma 1 punto y ocupa la posición 22ª, por lo que ahora mismo estaría en zona de playoff. Por contra, el Celta suma dos derrotas, 0 puntos y ocupa el puesto 28ª, obligado a ganar la próxima semana para no desengancharse de la lucha del top 24.

Hay hasta diez equipos que han conseguido un pleno de victorias, entre los que se encuentran la Juventus o el Leverkusen, los dos con una diferencia de goles de +6 y los dos postulándose como grandes favoritos a alzar el torneo.

Partidos de la jornada 3

Tanto la Real Sociedad como el Celta jugarán la tercera jornada a domicilio. Y los dos a las 21:00 horas, por lo que habrá que elegir partido o tirar del Multi Europa League. El cuadro donostiarra visitará al Lillestrom en tierras noruegas, mientras que los gallegos jugarán en Glasgow ante el Celtic.

Jueves 22 de octubre a las 18:45 horas:

Lech Poznan - Sunderland.

OFI - Leverkusen.

Ferencvaros - Torreense.

Sturm Graz - Olympique de Marsella.

Dinamo Zagreb - NEC.

Union SG - Beer Sheva.

Ararat - AZ Alkmaar.

Juventus - Rennes.

Jueves 22 de octubre a las 21:00 horas: