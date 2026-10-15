Ángel Cotán 15 OCT 2026 - 21:44h.

El técnico txuri urdin analiza el empate en la segunda jornada de UEL

El uno por uno de la Real Sociedad ante el Union Saint-Gilloise: dos excepciones y duros suspensos

Compartir







Pellegrino Matarazzo analizó el empate de la Real Sociedad en tierras belgas. El equipo donostiarra, con un rendimiento de mínimos, rascó un punto que bien pudieron ser tres en la última acción del encuentro. A pesar del botín obtenido, el rendimiento de los futbolistas txuri urdin no estuvo ni mucho menos a su mejor versión.

Sobre el rendimiento del equipo realista hizo autocrítica el preparador estadounidense pero también habló de los nombres propios del empate ante el Union Saint-Gilloise en la segunda jornada de la UEFA Europa League, en palabras recogidas por Mundo Deportivo.

PUEDE INTERESARTE Alineaciones confirmadas de Celta de Vigo y Juventus en Europa League sin Iago Aspas

Las palabras de Pellegrino Matarazzo tras el Union SG - Real Sociedad

El análisis del empate. "Jugábamos contra un buen rival, han sido dos equipos compitiendo entre ellos y hay muchas cosas positivas que podemos llevarnos para las próximas semanas, con varias cosas muy mejoradas, algunos jugadores rindiendo bien hoy, estoy contento por ello. Por desgracia, solo con un punto".

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid planifica movimientos diferentes de futuro con Pablo Barrios y Marc Pubill

El error de Pablo Marín. "Fue una falta innecesaria de Marín. No defendimos bien el balón parado con dos jugadores yendo al balón y atrás estando libre el rival. No creo que tuvieran un montón de ocasiones, a veces tienes errores tan simples despejando, pero creo que defendimos bien".

La buena respuesta de Beñat Turrientes. "Hablo a menudo con 'Turri' sobre lo que quiero ver, seguro que escuchó el mensaje ayer, es suficiente. Fue una buena reacción hoy".

Presión por los malos resultados europeos. "Tenemos presión para rendir y ganar para lograr los objetivos. Somos ambiciosos, nos ceñimos a ello y la semana que viene queremos ganar en Oslo".

Reconoce errores en el planteamiento del partido. "Hubiese cambiado en la primera parte la presión, nos faltaron referencias, nos sorprendieron un poco con los movimientos. Nos costó interpretar que teníamos que ir más altos. Lo cambiamos para la segunda parte y sentó mejor".