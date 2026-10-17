Pablo Sánchez 17 OCT 2026 - 15:34h.

El Celta de Vigo señala el tiempo de baja de Borja Iglesias tras su nueva lesión

Puso en valor la mejoría progresiva de Iago Aspas

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El Celta de Vigo quiere olvidar cuanto antes la dura derrota frente a la Juventus en el histórico partido de Europa League. Los celestes reciben en Balaídos a un Alavés en buena forma ante el que tratarán de enmendar errores pasados para empezar a sumar victorias. Claudio Giráldez, en la previa del encuentro, analizó cómo llega su equipo y habló sobre algunos hombres del vestuario. También dio su opinión sobre la opción de acudir al mercado de fichajes invernal para suplir bajas y carencias.

Giráldez fue claro. "De momento no, porque me parece que está lejos el mercado y sigo viendo muchos recursos en la plantilla para poder hacerlo. Y tampoco tenemos, o espero que no tengamos, una lesión de larga duración. Al final, que alguien esté fuera un mes, un mes y medio, entra dentro de lo normal, forma parte de una planificación de plantilla. Crees que te pueden pasar este tipo de cosas. Evidentemente, sabemos que tenemos jugadores con edad, con situaciones particulares arrastradas, físicas", prosiguió.

Starfelt, que creo que ya está planificado que pueda tener algún parón. El caso de Miguel Román es algo muy raro, el caso de Jones El-Abdellaoui es algo muy raro. Las lesiones de Iago Aspas y Borja Iglesias también entran dentro de lo normal y creo que tenemos que tener paciencia, tranquilidad y confianza en la plantilla que tenemos".

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El estado físico de Iago Aspas

Giráldez también facilitó detalles sobre cuál es el estado físico de Iago Aspas de cara al choque. Pese a tener una molestia, confía en que esté disponible para ayudar al equipo. "Tiene buenas sensaciones del partido del otro día. Es verdad que tiene una pequeña molestia en el tobillo también de un golpe, pero espero que esté para poder jugar más que el otro día".