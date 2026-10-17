Joaquín Anduro 17 OCT 2026 - 21:25h.

Borja Iglesias agradece el apoyo de los suyos ante un "dolor emocional"

Héctor Bellerín y Borja Iglesias reaccionan con contundencia a la muerte de Maricarmen: "Violencia física e institucional"

Compartir







El Celta de Vigo confirmó este viernes el parte médico de la lesión de Borja Iglesias, que estará en torno a las seis semanas de baja por una "rotura miotendinosa en el sóleo de su pierna izquierda". El Panda se ha abierto con una carta en redes sociales tras conocer que no jugará al fútbol en un mes y medio reconociendo su "dolor emocional" y justificando sus hobbies fuera de los terrenos de juego que le sirven para desconectar sin que por ello le distraigan del fútbol.

Borja sufrió las molestias en el entrenamiento del pasado martes y ya se perdió el duelo ante la Juventus en una temporada en la que apenas ha podido jugar y disfrutar de su condición de campeón del mundo desde este verano. El delantero celtista ha confesado su "vulnerabilidad" en su mensaje en Instagram además de agradecer el apoyo de todo su entorno en estas situaciones complicadas.

El mensaje de Borja Iglesias tras conocer el alcance de su lesión

Cuanto más sabes lo que eres y lo que quieres, más sencillo es encontrar la motivación para volver. O eso creo.

Hace unos días me volví a hacer daño y la realidad es que me dolió bastante. No tanto a nivel físico, donde fue más una sensación de incertidumbre, sino a nivel emocional.

Han sido días en los que me he sentido vulnerable, con miedos y con la sensación de que, aunque todo esté perfecto, se puede cambiar de tercio en un segundo.

Al que me conoce de cerca no hace falta explicarle que soy un ser tremendamente emocional, en lo bueno y en lo malo.

Eso me hace sentir la tristeza de una forma muy elevada, y también la alegría.

Pasados unos días, siento que soy muy afortunado y que tengo la gran suerte de vivir en un ecosistema que me refuerza por ser como soy más que por ser quien soy. Así que simplemente quería agradecerlo.

También quería decir que si en algún momento me veis viendo cine, leyendo, escuchando música, comiendo sano y rico, haciendo fotos, riéndome con mis amigos, abrazando a mi novia o disfrutando de un tiempo lejos del campo, no significa que no me importe. Al revés: significa que me importa tanto que estoy sanándome con los que quiero y con las cosas que, fuera del fútbol, me hacen feliz, para volver una vez más con más fuerza que la anterior.