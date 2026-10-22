Alineaciones confirmadas de Lillestrom y Real Sociedad hoy, jornada 3 de la Europa League

Pablo Sánchez 22 OCT 2026 - 19:52h.

Fechas y horarios de los partidos de la jornada 13 de LaLiga EA Sports

Así salen Odegaard y Pellegrino Matarazzo

Compartir







La Real Sociedad visita Noruega para medirse este jueves al Lillestrom en el duelo de la tercera jornada de la Europa League. Los txuri urdin llegan a la cita después de sumar un solo punto de seis posibles. Su rival acumula los mismos puntos, lo que convierte los tres puntos en imprescindibles para escalar en la clasificación.

Un rato antes del inicio del choque, tanto Odegaard como Pellegrino Matarazzo dieron a conocer los onces con los que ambos equipos saltarán al terreno de juego.

Once inicial del Lillestrom

Odegaard sale de inicio con Dahlberg; Ottesen, Moen Foss, Gabrielsen, Paintsil; Ibrahimaj, Ottosson, Nyheim, Bassi, Olsen, Felix Va.

En el banquillo se quedan Hagerup, Ranger, Alperud, Gulbrandsen, Elkoer, Nordh, Melland, Kitolano, Krygard, Akanji y Kristiansen.

Once inicial de la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo parte con el siguiente equipo: Unai Marrero; Zubeldia, Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez; Kubo, Gorrotxategi, Carlos Soler, Guedes; Sucic y Oyarzabal.

PUEDE INTERESARTE El Big Data predice el final de LALIGA EA Sports tras la jornada 9: el Sevilla acecha Europa y el Valencia peligra

En el banquillo se quedan Remiro, Aihen Muñoz, Barrenetxea, Turrientes, Óskarsson, Ochieng, Pablo Marín, Jon Pacheco, Héctor Fort, Zakharyan, Lebarbier y Marchal.