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Alineaciones confirmadas de Lillestrom y Real Sociedad hoy, jornada 3 de la Europa League

Pellegrino Matarazzo, en el Real Sociedad-Espanyol
Pellegrino Matarazzo, en el Real Sociedad-Espanyol. Europa Press
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La Real Sociedad visita Noruega para medirse este jueves al Lillestrom en el duelo de la tercera jornada de la Europa League. Los txuri urdin llegan a la cita después de sumar un solo punto de seis posibles. Su rival acumula los mismos puntos, lo que convierte los tres puntos en imprescindibles para escalar en la clasificación.

Un rato antes del inicio del choque, tanto Odegaard como Pellegrino Matarazzo dieron a conocer los onces con los que ambos equipos saltarán al terreno de juego.

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Once inicial del Lillestrom

Odegaard sale de inicio con Dahlberg; Ottesen, Moen Foss, Gabrielsen, Paintsil; Ibrahimaj, Ottosson, Nyheim, Bassi, Olsen, Felix Va.

En el banquillo se quedan Hagerup, Ranger, Alperud, Gulbrandsen, Elkoer, Nordh, Melland, Kitolano, Krygard, Akanji y Kristiansen.

Once inicial de la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo parte con el siguiente equipo: Unai Marrero; Zubeldia, Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez; Kubo, Gorrotxategi, Carlos Soler, Guedes; Sucic y Oyarzabal.

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En el banquillo se quedan Remiro, Aihen Muñoz, Barrenetxea, Turrientes, Óskarsson, Ochieng, Pablo Marín, Jon Pacheco, Héctor Fort, Zakharyan, Lebarbier y Marchal.

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