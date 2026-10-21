Fran Fuentes 21 OCT 2026 - 14:12h.

El director deportivo celeste lamenta los lesionados y avisa con el Celtic: "Es un rival de tradición"

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El Celta de Vigo se enfrenta al Celtic de Glasgow en la UEFA Europa League. Un partido importante de los que, si se ganan, nunca se olvidan. En este sentido, Marco Garcés ha comparecido ante los medios de comunicación, unas palabras que el propio conjunto celeste ha publicado en un vídeo desde el propio aeropuerto. En él, el director deportivo afirma que no firmarán a ningún delantero centro después de confirmarse la nueva lesión de Borja Iglesias.

Así lo revela el directivo mexicano: "No, tenemos confianza en que él regresará pronto. Es verdad que lo necesitamos, así lo hemos externado. Lo necesitamos mucho, sus goles nos hacen falta, su presencia, todo lo que nos da dentro del campo de poso, de responsabilidad. Lo extrañamos mucho y estamos a su espera", confirma.

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Sobre el partido en sí y la participación europea, el Celta llega al encuentro con varios lesionados: "Parece que es un tema endémico en el fútbol actual. Son demasiadas participaciones, demasiados partidos, demasiadas horas de exposición y eso nos ha traído lesiones. El otro día lo comentaba con Andújar, y estamos en un 86% de disponibilidad. El año pasado estuvimos siempre por arriba del 90% y ahora se siente. Lo normal es esto, tener un 80 y tantos", lamenta.

Marco Garcés avisa con el Celtic: "Es un rival de tradición, de legado"

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Sobre el partido ante el Celtic de Glasgow, el director deportivo no se preocupa por los cero de seis puntos cosechados hasta el momento: "Nosotros vamos a disfrutar. Para nosotros es importante, siempre queremos ganar, siempre salimos a ganar. Son importantes los 3 puntos pero más importante es disfrutar, es poder traer este grupo de jugadores que se merece estar aquí. Vienen algunos jugadores jóvenes, canteranos y esperemos poderlos ver también", expresa.

Asimismo, sobre el Celtic, Marco Garcés explica que "es un partido difícil. Sabemos que el rival es un rival de tradición y que no está pasando por un buen momento. Esperamos un partido difícil en un escenario míticos de Europa. Europa es un lugar para aprender, para disfrutar y a eso vamos", sentencia.