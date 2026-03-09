Miguel Casado 09 MAR 2026 - 10:34h.

Enfrentamiento entre los seguidores de Rangers y Celtic

El Celtic eliminó al Rangers en los cuartos de final de la Copa de Escocia en el Ibrox Park, en un partido que terminó convertido en una batalla campal entre aficionados de ambos equipos, muchos de ellos encapuchados. Los penaltis decidieron el partido en favor del conjunto de Martin O'Neill y sus hinchas saltaron al terreno de juego a festejar la victoria, obteniendo como respuesta una incursión de los seguidores blanquiazules que tuvo que ser frenada por los cuerpos de seguridad.

El derbi de 'Old Firm' se saldó con una pelea entre las gradas que dejó lo deportivo en un segundo plano. La policía y los miembros de seguridad tomaron pronto el campo para evitar que ambas aficiones se enfrentaran, estableciendo una barrera delante de los graderíos de los seguidores visitantes que impedía el acceso de los locales.

Algunas bengalas fueron de un lado a otro, del césped a uno de los fondos y al contrario, y algunos seguidores, con el rostro cubierto, fueron detenidos por el personal de seguridad, mientras que otros eran devueltos a sus asientos con el objetivo de contener los ataques.

"Es un final muy, muy feo para lo que ha sido un magnífico partido de fútbol", reconocía el comentarista de Premier Sports, la cadena encargada de la retransmisión del encuentro.

En lo deportivo, los fallos de Tavernier y Gassama, las claves

El segundo duelo en una semana entre los equipos más poderosos de Escocia volvió a terminar igualado y esta vez se resolvió desde los once metros. El fin de semana pasado, en la liga, el choque acabó con empate a dos goles.

En el encuentro de este domingo, el Rangers falló dos penaltis, los lanzados por James Tavernier, el primero, y Djeidi Gassama, el cuarto, mientras que el Celtic anotó los cuatro que lanzó