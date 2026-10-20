Pablo Sánchez 20 OCT 2026 - 20:15h.

El Celta evita otro caso Javi Rueda en el mercado invernal con dos cambios en su contrato

Amplía su contrato con los celestes hasta 2030

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Javi Rodríguez ha sido el gran protagonista del Celta de Vigo en los últimos días. El pasado domingo, frente al Alavés, asistió y anotó en los dos tantos de su equipo para el triunfo. Recientemente amplió su vinculación con el conjunto celeste hasta 2030, un objetivo que coincide con su mejor momento de la temporada. El central valoró esta renovación y algunos aspectos del equipo así como su irrupción en el primer equipo a base de mucho trabajo.

Entre todas las respuestas, llamó la atención la anécdota sobre su reacción con Borja Iglesias al enterarse de su convocatoria con España para los partidos previos al Mundial. No tiene desperdicio.

La rueda de prensa de Javi Rodríguez

La reacción con Borja Iglesias: "Él me llama justo para darme la enhorabuena y yo estoy tan en shock de la noticia que ni le doy las felicidades a él por ir al Mundial. Así que imagínate cómo estaba, ni me lo creía. Me ayudó mucho los días que estuvimos en la concentración y también le agradezco todo el cariño que me da".

Su renovación: "Fue todo muy fácil, muy rápido, la verdad, se hizo en la semana de parón. Tampoco quería que se juntara con todos los partidos y tener la cabeza menos centrada por así decirlo. Entendimiento total entre el club y yo y nuestros agentes y muy contento de seguir aquí".

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Malos momentos en la cantera: "Tuve bastantes épocas en las que no tenía suficientes minutos. A los torneos importantes no iba convocado, me quedaba en casa jodido, veía al equipo desde la tele o desde cualquier sitio y cuando me tocaba jugar intentaba dar el máximo".

Los problemas de espalda: "Jugué un poco forzado las tres primeras jornadas. Sabía que igual tenía que echarme un poco al lado, descansar, estar bien al cien por cien para así poder ayudar al equipo. Yo creo que ahora ya estoy bastante mejor de la espalda, creo que no tengo prácticamente molestias".