Pablo Sánchez 18 OCT 2026 - 19:29h.

El lamento de Claudio Giráldez con Borja Iglesias en pleno debate sobre los fichajes en invierno: "Referencia"

Destacó el gran partido de Javi Rodríguez

Compartir







El Celta logró una trabajada y sufrida victoria ante el Alavés que le permite seguir escalando en la clasificación tras un inicio irregular y olvidar la derrota frente a la Juventus del pasado jueves. El equipo de Claudio Giráldez, con multitud de bajas, se impuso con goles de Jutglà y Javi Rodríguez. Tras el choque, el técnico puso el foco en algunos nombres propios del encuentor y centró las críticas en Ilaix Moriba, desdibujado y fuera del partido. Tanto es así que fue el primer cambio del míster en el intermedio.

Giráldez deslizó en rueda de prensa que Moriba no estuvo al nivel esperado y que por ello lo sustituyó. También se refirió a otros jugadores que tampoco le convencieron y que en un principio tenía pensado acometer cuatro cambios, aunque finalmente hizo dos.

"No me gustó su energía y la de otros compañeros y decidí hacer dos. Tenía cuatro pensados. No creo que estuviese agotado, que no llegó bien al partido, que evidentemente Aleix Febas e Ilaix Moriba van justos, teníamos que contar con uno y me pareció normal hacer un cambio en el 45 y repartir un poco la carga entre los dos. Ilaix creo que ha estado agotado, que siempre quiere estar y, a veces, hasta que no estás entrenando el juego, cuando no tienes para medirlo en ningún entrenamiento, pues no llega bien y es normal que lleve encima muchísima tralla".

Más valoraciones de Giráldez

El cambio de Sebastían Cáceres: "Estuvo enfermo, iba a llegar justo. Mejor que pida el cambio que rompa en este momento. Se le han subido un poco los gemelos y ya, en el momento que lo hemos visto creo que había que sustituirlo".

Las ausencias: "Creo que con Sergio Carreira y Hugo Álvarez era un partido de atacar de manera distinta, son más móviles. De hecho, la idea de inicio, antes de ver su alineación, era que jugase Hugo Álvarez en la derecha y Sergio Carreira en la izquierda".