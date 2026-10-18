Pablo Sánchez 18 OCT 2026 - 18:08h.

El Big Data predice el final de LALIGA EA SPORTS tras la jornada 8: el vagón de Europa se define y el descenso se calienta

Así jugaron los hombres de Claudio Giráldez

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El Celta de Vigo se impuso al Alavés en Balaídos en un trabajado partido al que tuvo que hacer frente con varias bajas. Jutglà abrió el partido ya en el segundo tiempo tras una asistencia de Javi Rodríguez y el propio central estableció el 2-0 tras una genialidad personal. Hugo Novoa recortó distancias con un golazo a la escuadra.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores del Celta frente al Alavés en Balaídos:

Radu (9): Tuvo trabajo. En el primer tiempo realizó un par de muy buenas paradas y estuvo muy atento a cualquier balón que medoreara su portería. Muy valiente en acciones bastante comprometidas. No pudo hacer nada en el golazo del Racing y salvó el empate sobre el descuento con dos paradones impresionantes.

Javi Rodríguez (9): Asistió a Jutglà en el primer tanto y, además de cumplir en defensa, anotó el 2-0 después de ejecutar una buena maniobra en el área.

Yoel Lago (7): Cumplió un partido muy serio en defensa. No se complicó la vida en las acciones de ataque babazorro, aunque su único error en el segundo tiempo pudo costarle caro al Celta.

Sebastián Cáceres (7): Hizo un buen trabajo desde el primer tiempo. Muchas recuperaciones de balón en el costado.

Carreira (8): Ayudó mucho a descongestionar el juego y a iniciar acciones de peligro. En el segundo tiempo se echó el equipo a la espalda por su costado.

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Moriba (4): No empezó nada fino. Fue protagonista de dos pérdidas de balón bastante comprometidas para los intereses del Celta. El técnico también decidió mover ficha con él antes del segundo tiempo.

Burcio (6): Ejerció una intensísima presión sobre los jugadores del Alavés al sacar el balón desde atrás. Le echó mucho desparpajo y fue a más en el segundo tiempo.

Hugo Álvarez (8): Puso esa pizca de magia al juego del Celta. Velocidad, desborde y apariciones cada vez más relevante con el paso de los minutos.

Driouech (7): Llevó peligro a área rival a través de buenos centros laterales. Muy participativo durante los primeros compases. Valiente a la hora de buscar portería. En continua conexión con sus compañeros de ataque.

Jutglà (9): En continuo movimiento entre líneas en busca del pase y el hueco. Provocó cosas positivas desde el inicio. Gran definición para abrir el partido en el segundo tiempo.

Williot (5): Sus carreras atrás para ayudar en defensa sacaron al Celta de algún que otro apuro en el primer tiempo. Sin apariciones en ataque. Claudio decidió cambiarlo en el intermedio.

Cambios

Javi Rueda (S.C.).

Febas (5): Muy metido en el partido desde su entrada al choque. Movió el balón con velocidad y criterio.

Iago Aspas (6): Asistió a Javi Rodríguez a los pocos minutos de entrar al partido. Siempre suma.

Antañón (S.C.).

Marcos Alonso (S.C.).