Pablo Sánchez 18 OCT 2026 - 16:45h.

Borja Iglesias se abre en una carta tras su lesión y justifica sus hobbies fuera del fútbol: "No significa que no me importe"

Le molesta el poco tiempo de descanso y preparación entre uno y otro encuentro

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Claudio Giráldez atendió a los medios de comunicación antes del partido del Celta ante el Alavés. El duelo es más importante de lo que podría parecer a estas alturas para olvidar la dura derrota frente a la Juventus en la Europa League. Durante su charla previa, el técnico analizó el estado físico de la plantilla en un momento en el que las lesiones castigan al vestuario. Giráldez no lo quiere usar de excusa.

El entrenador del Celta no considera que las lesiones fuese el problema del que derivan los resultados del equipo y la falta de gol. Centró el foco en la ausencia de Borja Iglesias, al que considera el gran referente del equipo en ataque. Aunque recalca que el equipo tiene muchos jugadores, no esconde lo que lo echa en falta.

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"No creo que no tenga nada que ver con las ausencias. Evidentemente, Borja Iglesias es el jugador que más goles hizo el año pasado, es un jugador que es más referencia para nosotros, más delantero, pero creo que tenemos muchos jugadores que están acostumbrados a hacer gol".

El calendario

Claudio también lamenta que el partido frente al Alavés no se decidiera disputar el lunes para tener un día más de descanso entre el encuentro de la Europa League y el de esta jornada. "Nos hubiese gustado tener un día más para poder, en lo táctico, prepararlo mejor y recuperarlo físicamente, pero bueno, sí creo que la gente en este momento de la temporada está bien. Los estamos viendo con buenas sensaciones en los entrenamientos. Hemos hecho un buen partido el otro día contra un equipazo como la Juventus y hay que darle continuidad