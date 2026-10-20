El Celta evita otro caso Javi Rueda en el mercado invernal con dos cambios en su contrato

Fran Fuentes 20 OCT 2026 - 13:40h.

El carrilero ampliaría su contrato menos de un año después de firmar hasta el 2029

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El Celta de Vigo sigue trabajando de cara al futuro de la entidad. El conjunto celeste no cesa en la planificación de la plantilla, tanto de cara a la próxima temporada como incluso en la presente. En este sentido, no solo de fichajes viven los clubes, también de asegurar en el club el futuro de jugadores importantes. En esta línea, la dirección deportiva que encabeza Marco Garcés trataría de asegurarse la continuidad de uno de de sus jugadores más importantes mediante una renovación.

Y es que, según adelanta Diego Otero en el diario Treintaiséis, el Celta de Vigo estaría tratando de ampliar el contrato de Javi Rueda. Según la citada información, las negociaciones se mantienen desde hace semanas, con el club tanto sus agentes valorando las posibilidades sobre el nuevo contrato, pudiendo ampliar por una temporada más (es decir, hasta el 2030) y subirle el sueldo. De este modo, el club se evitaría otra posible oferta importante por el futbolista, que estuvo muy, pero que muy cerca de abandonar el conjunto celeste el pasado mes de agosto.

Javi Rueda, de posible venta importante a dos renovaciones en menos de un año

En este sentido, no hay prisa, y es que ya amplió contrato hasta el 2029 hace menos de un año, por lo que la ampliación sería, en principio, por apenas una temporada adicional. Del mismo modo, en el club hay la intención de darle más importancia, reconocerle los méritos y elevarle el salario, especialmente tras los acontecimientos del pasado verano, en el que estuvo muy cerca de marcharse al Nottingham Forest. En este sentido, club y jugador irían de la mano para alcanzar un acuerdo.

Sobre su posible salida, la citada información asegura que Javi Rueda es feliz en Vigo, y que su principal deseo es seguir siendo importante en el Celta. Del mismo modo, el deseo del club es continuar contando con el jugador, que se destapó como una de las revelaciones de la temporada pasada. Este curso ha participado en 10 partidos con el conjunto celeste, perdiéndose únicamente el encuentro frente al Omonia de Nicosia en la primera jornada de la Europa League. Eso demuestra la importancia que tiene para Claudio Giráldez, quien fue el principal artífice de que se quedara en la ciudad celeste.