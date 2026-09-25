Fran Fuentes 25 SEP 2026 - 09:32h.

El zaguero no tiene claro por dónde pasa su futuro

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Carl Starfelt es uno de los nombres marcados en rojo en el Celta de Vigo. El central sueco cumple contrato el próximo 30 de junio, y por la presente todavía no se sabe si renovará o no. Y es que el jugador, que ha sufrido problemas físicos en forma de una lesión de espalda, por lo que en el club existirían dudas sobre la idoneidad de la operación. A sus 31 años, y con los recurrentes problemas físicos que ha padecido, no hay nada claro.

Es por eso que, según informa el diario AS, el Celta de Vigo no hará una oferta al alza a Carl Starfelt. Se le intentará ampliar el contrato, pero la entidad no quiere poner en riesgo un pellizco importante de la masa salarial si no es porque estén convencidos de ello. Del mismo modo, el paso adelante de jugadores como Javi Rodríguez o Yoel Lago mientras que el sueco estaba lesionado hacen pensar en que su continuidad no está clara en absoluto.

Carl Starfelt y los contactos para abordar su renovación: "Ya veremos"

Del mismo modo, el propio jugador ha respondido a su futuro en el portal sueco Fotbollskanalen. "En este momento me queda un año de contrato. Me quedé este verano y ahora estoy concentrado en hacer la mejor temporada posible. Luego veremos si hay una extensión o algo más, pero ahora mismo estoy centrado en el fútbol y no pienso demasiado en el contrato que expira", explica.

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En este sentido, recuerda que es algo que llevan sus representantes y que no está al tanto: "No sé mucho. Creo que el club y mi agente están en conversaciones. Ya veremos si llegamos a un acuerdo o no. Eso es todo lo que puedo decir por ahora. Hemos tenido conversaciones, por supuesto. Ya veremos si llegamos a un acuerdo o no", comenta.

Y es que Carl Starfelt se encuentra centrado en hacer un buen año y el resto ya se verá: "Intento centrarme en el fútbol para tener la mejor temporada posible. Si hay una renovación o un traspaso, es demasiado pronto para responder. Ya veremos. No es algo en lo que uno pueda pensar ahora mismo, teniendo en cuenta que no hay ninguna ventana de fichajes abierta. Se trata simplemente de centrarse en el fútbol y luego ya veremos", sentencia.