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Uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Lillestrom con cuatro sobresalientes

Once de la Real Sociedad ante el Lillestrom.
Once de la Real Sociedad ante el Lillestrom.. Real Sociedad
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La Real Sociedad doblegó al Lillestrom con holgura y sumó su primera victoria de la temporada en la Europa League. Los txuri urdin, tras unos primeros compases de intensidad noruega, tomaron las riendas del choque con un Oyarzabal estelar y un Sergio Gómez aniquilador contra la portería rival. El lateral anotó un doblete al que se sumó Sucic antes del descanso. Ya en el segundo tiempo, Óskarsson y de nuevo Sucic volvieron a ver portería.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores de la Real Sociedad ante el Lillestrom:

Unai Marrero (8): Sin protagonismo en el primer tiempo excepto un error en un pase que pudo costarle caro a su equipo. Detuvo un penalti a los pocos minutos del reinicio para dejar su portería a cero.

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Zubeldia (8): Hizo kilómetros en tierras noruegas. Acompañó a Kubo en muchas acciones ofensivas durante el primer tiempo

Sarr (5): Sufrió ante la velocidad de los hombres de ataque del Lillestrom. Algo desdibujado.

Jon Martín (8): Tras unos minutos con ciertas indecisiones, tomó el mando de la defensa y cortocircuitó cualquier ataque del Lillestrom por el centro. Superior en las acciones aéreas.

Sergio Gómez (9): Muy ordenador en defensa y acertado en lo ofensivo. Autor del 0-1 tras un gran zurdazo a media altura imposible para el portero. Apareció de nuevo en el área para empujar a la red otra gran asistencia de Oyarzabal. Exhibición de facultades en defensa.

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Kubo (7): Llevó el peso del ataque de la Real desde el inicio. Ayudó en defensa a sacar el balón hacia arriba.

Gorrotxategi (7): Manejó los tiempos en la medular y se dedicó a mover el juego y filtrar pases. Mucha templanza.

Carlos Soler (8): Superior a sus rivales en muchas facetas. Recupeó, oxigenó el juego cuando lo requería y generó peligro junto a sus compañeros de ataque.

Guedes (9): En la segunda parte, con más espacios, fue un puñal. Asistió a Óskarsson para el cuarto gol txuri urdin.

Sucic (9): No intervino mucho en el primer tiempo, pero se sacó de la chistera un golazo espectacular tras un potente disparo a la escuadra. En el segundo tiempo aprovechó un regalo para anotar su doblete y el 0-5 de la Real.

Oyarzabal (9): Tuvo la calma necesaria para aguantar el balón dentro del área y encontrar con la mirada a Sergio Gómez para el 0-1. Cañito mágico y asistencia de manual para el 0-2 con los mismos protagonistas. No se cansó de aportar y dio a Sucic la tercera asistencia del partido en apenas 15 minutos.

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Cambios

Óskarsson (8): Entró en el intermedio y encontró el gol apenas 15 minutos después. Buen posicionamiento en el área para aprovechar la asistencia de Guedes.

Pablo Marín (S.C.).

Turrientes (S.C.).

Zakharyan (8): A los pocos minutos de salir al campo se sacó de la chistera un impresionante golazo para el 0-6. Golpeo fuerte y a la escuadra.

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