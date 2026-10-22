Imágenes de la afición del Celta de Vigo ante el Celtic de Glasgow de Europa League

Todas las fotos de la invasión celeste en Celtic Park

Clasificación de Europa League actualizada, resultados de la jornada 3

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Noche para la historia en Celtic Park. El RC Celta de Vigo ha logrado ante el Celtic de Glasgow una remontada para el recuerdo (1-2) en la tercera jornada de la Fase Liga de la Europa League, en una de esas noches que se guardan en la retina de cualquier aficionado. Cerca de 3.000 aficionados celestes se desplazaron a tierras escocesas para dar colorido a una de las esquinas del mítico recinto, en el que durante más de 90 minutos se escuchó a la hinchada gallega entonando cánticos, el himno y, ya en la segunda parte, dos goles para el recuerdo de Javi Rodríguez.

"Todo el partido he escuchado a nuestra gente", admitió Claudio Giráldez tras el encuentro en Glasgow ante los medios. "Decía en la previa que no sabía si en un campo tan grande se iba a escuchar. Se ha escuchado mucho, el himno, en muchos momentos, cánticos habituales. Ha sido un día precioso que nos va a quedar en la retina a todos. Estos escenarios dan días tan bonitos como el de hoy", agregó el técnico celeste.

Todo ello en un partido que el Celta dominó de inicio a fin, no tanto en el marcador como en el juego. Tras un primer tiempo ramplón, el Celtic se adelantó en la primera jugada del segundo tiempo gracias a un gol de Mika Baur. Siguió a lo suyo el equipo de Giráldez, "con confianza" pese al marcador adverso, hasta que consiguió darle la vuelta por completo con dos goles en apenas 3 minutos. Y los dos de Javi Rodríguez: el primero, rematando en plancha una falta lateral; el segundo, con un gran derechazo desde la frontal del área.

Fotos e imágenes de la afición del Celta de Vigo en Glasgow

Más allá del triunfo, con los 3 primeros puntos del Celta en esta Fase Liga de la Europa League, la hinchada recordará siempre el desplazamiento masico a Glasgow. Cerca de 3.000 aficionados celestes estuvieron en Celtic Park sufriendo, cantando y animando a los suyos. La remontada acabó en fiesta junto al córner, como no podía ser de otra manera. En ElDesmarque repasamos las fotos e imágenes de la hinchada que se desplazó hasta Escocia en un viaje que nunca olvidará.