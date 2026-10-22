Rueda de prensa posterior al Celtic 1-2 Celta de Vigo

Clasificación de Europa League actualizada, resultados de la jornada 3 y partidos de la jornada 4

Compartir







Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta de Vigo, atendió a Movistar tras la gran remontada ante el Celtic de Glasgow (1-2), en una noche para el recuerdo que tuvo a Javi Rodríguez como gran protagonista gracias a su doblete en la segunda mitad. El técnico se ha mostrado contento por "el cómo" se logró la remontada y sonrió cuando le preguntaron por la posibilidad de colocar a Javi Rodríguez de delantero.

Victoria para el recuerdo: "Hay que confiar en este grupo de futbolistas, lo digo siempre. A veces sale mejor o peor, pero el equipo se deja el alma, confía y a veces el fútbol nos recompensa con victorias como las de hoy. Ha sido un partido completo, buen juego, agresivo, con nuestras señas de identidad. Más allá de ganar, me quedo en cómo lo hemos hecho".

Confianza en la remontada: "Estaba el equipo firme, suelto, la victoria del otro día nos quita responsabilidad. Cuando todos confían y están tranquilos, las cosas salen. A pesar del 1-0 sabíamos que había que insistir. Era una pérdida evitable, no hemos sufrido demasiado en líneas generales, nos faltaba acierto en los últimos metros. Javi y Hugo están con confianza mayor en situaciones ofensivas. Me alegro por haber sido capaz de remontar un partido que se puso cuesta arriba. Habla de la fe, la confianza y el alma de este equipo".

Javi Rodríguez, ¿de delantero?: "Es increíble. Está en un estado de confianza alto, la renovación, encontrarse bien físicamente le da un plus. Siempre es una parte mental meter gol, te da la confianza. Hoy ha visto la portería más grande, enorme. Felicidades, pero no hay que personalizarlo en él, todo el equipo ha hecho un partido soberbio, muy completo. Me alegro que jugadores que a veces no dan tanto la nota como Javi haya hecho ese partido".

PUEDE INTERESARTE Uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Lillestrom con cuatro sobresalientes

La afición en Glasgow: "Todo el partido he escuchado a nuestra gente. Decía en la previa que no sabía si en un campo tan grande se iba a escuchar. Se ha escuchado mucho, el himno, en muchos momentos, cánticos habituales. Ha sido un día precioso que nos va a quedar en la retina a todos. Estos escenarios dan días tan bonitos como el de hoy".