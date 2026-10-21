Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Champions League

Resultados en directo de ElDesmarque, patrocinados por Interwetten
Resultados en directo de ElDesmarque, patrocinados por Interwetten

Competicion:

Clasificación de la Champions League, resultados de la jornada 3 y partidos de la jornada 4

Harry Kane, en el Bayern-Arsenal
Harry Kane, en el Bayern-Arsenal. Cordon Press
Compartir

Se acabó la tercera jornada de la UEFA Champions League. Y tras las 0 victorias españolas del martes, al menos LaLiga se ha llevado una alegría este miércoles con los triunfos del Real Madrid y el Real Betis, que se han impuesto al Leipzig (4-1) y al Feyenoord (1-0), respectivamente. Dos victorias que, además, permiten a los dos clubes mantener su pleno de puntos en la máxima competición europea, algo que sólo han logrado cinco equipos tras tres jornadas.

Resultados de la jornada 3 de la Champions League

El martes, como decíamos, el Villarreal cayó derrotado en Liverpool (4-3), el Barcelona cayó ante el PSG (4-2) y el Atlético de Madrid firmó un empate en Stuttgart (1-1). Este miércoles, tanto el Betis como el Real Madrid han conseguido dos victorias que dan una pequeña alegría al fútbol español y, sobre todo, a sus aficiones.

PUEDE INTERESARTE

Partidos disputados el martes 20 de octubre:

  • Sabah 1-2 Borussia Dortmund.
  • Fenerbahce 2-2 Slavia Praga.
  • PSG 4-2 Barcelona.
  • Manchester City 5-1 AEK Atenas.
  • Nápoles 4-3 Bodo/Glimt.
  • Oporto 0-1 PSV.
  • Roma 4-0 Slovan Bratislava.
  • Liverpool 4-3 Villarreal.
  • Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid.

Partidos del miércoles 21 de octubre:

  • Lille 0-2 Galatasaray.
  • Como 4-1 Manchester United.
  • Sporting CP 2-3 LASK.
  • Betis 1-0 Feyenoord.
  • Inter 1-0 Shakhtar.
  • Bayern 2-2 Arsenal.
  • Aston Villa 3-1 Viking.
  • Brujas 3-0 Lens.
  • Real Madrid 4-1 Leipzig.
PUEDE INTERESARTE

Clasificación de la Champions League, actualizada

Sólo cinco equipos mantienen el pleno de triunfos. Y entre ellos están el Real Madrid y el Real Betis, que lideran la tabla con 9 puntos empatados a PSG, Aston Villa y Liverpool. De momento, el cuadro parisino es líder gracias a su +9 de diferencia de goles, similar a la de los villanos pero con más goles a favor.

En clave española, el Barcelona ocupa la octava posición con 6 puntos, por lo que ahora mismo estaría en el top 8. Por contra, el Atlético de Madrid es 16ª con 4 puntos y el Villarreal, 19º con 3 puntos. Los dos jugarían de momento el playoff de dieciseisavos.

Clasificación de la Champions Leaguea tras la jornada 3
Clasificación de la Champions Leaguea tras la jornada 3. UEFA

Partidos de la jornada 4 de la Champions

En clave española, volveremos a tener tres partidos el mismo día y a la misma hora. Y es que el martes 3 de noviembre habrá triple cita por la noche: Atlético-Bayern, Villarreal-PSG y Barcelona-Aston Villa. Casi nada. El miércoles, en cambio, tendremos tiempo para ver a los dos españoles restantes, ya que el Real Madrid visita al AEK en turno de tarde y el Betis visita al Dortmund por la noche.

Martes 3 de noviembre a las 18:45 horas:

  • Galatasaray - Stuttgart.
  • Shakhtar - Sporting CP.

Martes 3 de noviembre a las 21:00 horas:

  • Feyenoord - Inter.
  • Bodo/Glimt - Lille.
  • Atlético de Madrid - Bayern.
  • Villarreal - PSG.
  • Barcelona - Aston Villa.
  • Manchester United - Roma.
  • LASK - Slovan Bratislava.

Miércoles 4 de noviembre a las 18:45 horas:

  • Fenerbahce - Liverpool.
  • AEK Atenas - Real Madrid.

Miércoles 4 de noviembre a las 21:00 horas:

  • Lens - Como.
  • Borussia Dortmund - Betis.
  • Leipzig - Manchester City.
  • Oporto - Nápoles.
  • PSV - Brujas.
  • Slavia Praga - Arsenal.
  • Viking - Sabah.
Temas