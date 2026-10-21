Clasificación de la Champions League, resultados de la jornada 3 y partidos de la jornada 4

Betis y Real Madrid mantienen el pleno de triunfos y siguen en lo más alto

Un único suspenso en la goleada del Real Madrid

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Se acabó la tercera jornada de la UEFA Champions League. Y tras las 0 victorias españolas del martes, al menos LaLiga se ha llevado una alegría este miércoles con los triunfos del Real Madrid y el Real Betis, que se han impuesto al Leipzig (4-1) y al Feyenoord (1-0), respectivamente. Dos victorias que, además, permiten a los dos clubes mantener su pleno de puntos en la máxima competición europea, algo que sólo han logrado cinco equipos tras tres jornadas.

Resultados de la jornada 3 de la Champions League

El martes, como decíamos, el Villarreal cayó derrotado en Liverpool (4-3), el Barcelona cayó ante el PSG (4-2) y el Atlético de Madrid firmó un empate en Stuttgart (1-1). Este miércoles, tanto el Betis como el Real Madrid han conseguido dos victorias que dan una pequeña alegría al fútbol español y, sobre todo, a sus aficiones.

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Partidos disputados el martes 20 de octubre:

Sabah 1-2 Borussia Dortmund.

Fenerbahce 2-2 Slavia Praga.

PSG 4-2 Barcelona.

Manchester City 5-1 AEK Atenas.

Nápoles 4-3 Bodo/Glimt.

Oporto 0-1 PSV.

Roma 4-0 Slovan Bratislava.

Liverpool 4-3 Villarreal.

Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid.

Partidos del miércoles 21 de octubre:

Lille 0-2 Galatasaray.

Como 4-1 Manchester United.

Sporting CP 2-3 LASK.

Betis 1-0 Feyenoord.

Inter 1-0 Shakhtar.

Bayern 2-2 Arsenal.

Aston Villa 3-1 Viking.

Brujas 3-0 Lens.

Real Madrid 4-1 Leipzig.

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Clasificación de la Champions League, actualizada

Sólo cinco equipos mantienen el pleno de triunfos. Y entre ellos están el Real Madrid y el Real Betis, que lideran la tabla con 9 puntos empatados a PSG, Aston Villa y Liverpool. De momento, el cuadro parisino es líder gracias a su +9 de diferencia de goles, similar a la de los villanos pero con más goles a favor.

En clave española, el Barcelona ocupa la octava posición con 6 puntos, por lo que ahora mismo estaría en el top 8. Por contra, el Atlético de Madrid es 16ª con 4 puntos y el Villarreal, 19º con 3 puntos. Los dos jugarían de momento el playoff de dieciseisavos.

Partidos de la jornada 4 de la Champions

En clave española, volveremos a tener tres partidos el mismo día y a la misma hora. Y es que el martes 3 de noviembre habrá triple cita por la noche: Atlético-Bayern, Villarreal-PSG y Barcelona-Aston Villa. Casi nada. El miércoles, en cambio, tendremos tiempo para ver a los dos españoles restantes, ya que el Real Madrid visita al AEK en turno de tarde y el Betis visita al Dortmund por la noche.

Martes 3 de noviembre a las 18:45 horas:

Galatasaray - Stuttgart.

Shakhtar - Sporting CP.

Martes 3 de noviembre a las 21:00 horas:

Feyenoord - Inter.

Bodo/Glimt - Lille.

Atlético de Madrid - Bayern.

Villarreal - PSG.

Barcelona - Aston Villa.

Manchester United - Roma.

LASK - Slovan Bratislava.

Miércoles 4 de noviembre a las 18:45 horas:

Fenerbahce - Liverpool.

AEK Atenas - Real Madrid.

Miércoles 4 de noviembre a las 21:00 horas: