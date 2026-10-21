Clasificación de la Champions League, resultados de la jornada 3 y partidos de la jornada 4
Betis y Real Madrid mantienen el pleno de triunfos y siguen en lo más alto
Un único suspenso en la goleada del Real Madrid
Se acabó la tercera jornada de la UEFA Champions League. Y tras las 0 victorias españolas del martes, al menos LaLiga se ha llevado una alegría este miércoles con los triunfos del Real Madrid y el Real Betis, que se han impuesto al Leipzig (4-1) y al Feyenoord (1-0), respectivamente. Dos victorias que, además, permiten a los dos clubes mantener su pleno de puntos en la máxima competición europea, algo que sólo han logrado cinco equipos tras tres jornadas.
Resultados de la jornada 3 de la Champions League
El martes, como decíamos, el Villarreal cayó derrotado en Liverpool (4-3), el Barcelona cayó ante el PSG (4-2) y el Atlético de Madrid firmó un empate en Stuttgart (1-1). Este miércoles, tanto el Betis como el Real Madrid han conseguido dos victorias que dan una pequeña alegría al fútbol español y, sobre todo, a sus aficiones.
Partidos disputados el martes 20 de octubre:
- Sabah 1-2 Borussia Dortmund.
- Fenerbahce 2-2 Slavia Praga.
- PSG 4-2 Barcelona.
- Manchester City 5-1 AEK Atenas.
- Nápoles 4-3 Bodo/Glimt.
- Oporto 0-1 PSV.
- Roma 4-0 Slovan Bratislava.
- Liverpool 4-3 Villarreal.
- Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid.
Partidos del miércoles 21 de octubre:
- Lille 0-2 Galatasaray.
- Como 4-1 Manchester United.
- Sporting CP 2-3 LASK.
- Betis 1-0 Feyenoord.
- Inter 1-0 Shakhtar.
- Bayern 2-2 Arsenal.
- Aston Villa 3-1 Viking.
- Brujas 3-0 Lens.
- Real Madrid 4-1 Leipzig.
Clasificación de la Champions League, actualizada
Sólo cinco equipos mantienen el pleno de triunfos. Y entre ellos están el Real Madrid y el Real Betis, que lideran la tabla con 9 puntos empatados a PSG, Aston Villa y Liverpool. De momento, el cuadro parisino es líder gracias a su +9 de diferencia de goles, similar a la de los villanos pero con más goles a favor.
En clave española, el Barcelona ocupa la octava posición con 6 puntos, por lo que ahora mismo estaría en el top 8. Por contra, el Atlético de Madrid es 16ª con 4 puntos y el Villarreal, 19º con 3 puntos. Los dos jugarían de momento el playoff de dieciseisavos.
Partidos de la jornada 4 de la Champions
En clave española, volveremos a tener tres partidos el mismo día y a la misma hora. Y es que el martes 3 de noviembre habrá triple cita por la noche: Atlético-Bayern, Villarreal-PSG y Barcelona-Aston Villa. Casi nada. El miércoles, en cambio, tendremos tiempo para ver a los dos españoles restantes, ya que el Real Madrid visita al AEK en turno de tarde y el Betis visita al Dortmund por la noche.
Martes 3 de noviembre a las 18:45 horas:
- Galatasaray - Stuttgart.
- Shakhtar - Sporting CP.
Martes 3 de noviembre a las 21:00 horas:
- Feyenoord - Inter.
- Bodo/Glimt - Lille.
- Atlético de Madrid - Bayern.
- Villarreal - PSG.
- Barcelona - Aston Villa.
- Manchester United - Roma.
- LASK - Slovan Bratislava.
Miércoles 4 de noviembre a las 18:45 horas:
- Fenerbahce - Liverpool.
- AEK Atenas - Real Madrid.
Miércoles 4 de noviembre a las 21:00 horas:
- Lens - Como.
- Borussia Dortmund - Betis.
- Leipzig - Manchester City.
- Oporto - Nápoles.
- PSV - Brujas.
- Slavia Praga - Arsenal.
- Viking - Sabah.