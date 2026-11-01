Joaquín Anduro 01 NOV 2026 - 19:49h.

Así salen Edin Terzic y Pellegrino Matarazzo

El sentimiento vasco de Pellegrino Matarazzo y el derbi: la unidad en Euskadi, su gusto por la pelota y el homenaje a la ikurriña

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El derbi vasco se juega este domingo en San Mamés con el Athletic Club y la Real Sociedad citándose en la jornada 11 de LALIGA EA Sports en un duelo que puede servir como impulso para ambos equipos. Edin Terzic y Pellegrino Matarazzo se enfrentarán por primera vez en España tras haber confirmado la buena relación que mantienen y salen en Bilbao con estas alineaciones confirmadas.

Edin Terzic ha recuperado para el partido a Peio Canales y Oihan Sancet tras recuperarse de sus distintas lesiones, y el primero sí será titular dejando en el banquillo al mediapunta navarro, que lleva más tiempo en el dique seco. También regresa Aymeric Laporte tras cumplir sanción y el campeón de Europa y del mundo formará pareja de centrales con Dani Vivian, dejando en el banquillo a Paredes.

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El resto del equipo es el mismo que consiguió la goleada por 4-0 ante el Getafe el pasado fin de semana en San Mamés tras haber rotado en Copa del Rey en la victoria ante el Prat. Unai Egiluz, Íñigo Ruiz de Galarreta y Gorka Guruzeta son baja por lesión y tampoco estará disponible Álvaro Djaló, que aún no está al 100%.

En la Real Sociedad, Arsen Zakharyan es baja de última hora por una lesión de tobillo sumándose a Álvaro Odriozola y Luken Beitia, los otros hombres del equipo txuri urdin fuera de la convocatoria. El que ya está recuperado de sus problemas físicos es Jon Mikel Aramburu, directo al lateral derecho tras haber ido regresando poco a poco.

Sin haber tenido partido entre semana al descansar en las dos primeras rondas de Copa del Rey, Matarazzo ha realizado dos cambios con respecto al último once liguero en el triunfo ante el Levante. Carlos Soler regresa a la medular en lugar de Beñat Turrientes y Ander Barrenetxea entra en banda pasando Luka Sucic a ser escudero de Oyarzabal.

Alineaciones confirmadas del derbi Athletic-Real Sociedad

XI del Athletic: Unai Simón; Hugo Rincón, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Peio Canales, Beñat Gerenabarrena, Iñaki Williams, Álex Berenguer, Nico Williams; Maroan Sannadi.

XI de la Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Mikel Aramburu, Jon Martín, Mamadou Sarr, Sergio Gómez; Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Luka Sucic, Gonçalo Guedes, Mikel Oyarzabal.