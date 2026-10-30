Joaquín Anduro 30 OCT 2026 - 17:02h.

Matarazzo analiza el derbi vasco de este domingo en San Mamés

El sentimiento vasco de Pellegrino Matarazzo y el derbi: la unidad en Euskadi, su gusto por la pelota y el homenaje a la ikurriña

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Este domingo, la Real Sociedad visitará al Athletic Club en San Mamés en un derbi vasco siempre especial y Pellegrino Matarazzo buscará seguir con su racha ante los rojiblancos tras la gran actuación liguera en Bilbao y la clasificación para la final de Copa del Rey. El técnico italo-estadounidense ha confirmado la lesión de última hora de Zakharyan y ha reconocido los peligros del conjunto zurigorri, como Nico Williams, dirigidos por un Edin Terzic con el que se ha ido a cenar incluso durante la etapa de ambos en Alemania.

Pellegrino Matarazzo, sobre el estado de la Real Sociedad, el peligro del Athletic y el derbi

Semana diferente por el derbi: "Sí, de muchos modos es una semana diferente. En primer lugar, porque tuvimos una semana entera entre partidos. Generalmente, aunque preferimos jugar cada tres días, también es bueno respirar al principio de la semana durante uno o dos días y recuperarse. Y, por supuesto, te preparas para un gran partido contra el Athletic el fin de semana, que también es algo un poco diferente de lo normal. Sentimos la tensión, sentimos la emoción por el partido y creo que los jugadores están preparados

Derbi sin favoritos ni dinámicas que valgan: "Sí, estoy de acuerdo con eso. Porque no importa cuál fuera la dinámica previa: ambos equipos entran con un 120% de emoción e intensidad. Jugamos fuera, en San Mamés, que también es un estadio muy poderoso, y en partidos como este a menudo es la dinámica durante el partido la que es decisiva, lo que hace que cada momento sea extremadamente importante para ganar. Somos muy conscientes de que es un desafío el domingo, pero lo afrontamos con mucha confianza y mucha energía y buscaremos ganar".

Rabia en el Athletic por los derbis del año pasado: "No sé si el pasado cuenta tanto, esa es mi sensación general. Creo que el pasado es el pasado y ambos equipos miran este partido con la intención de ganar y crear nuevos momentos y una nueva historia. Ese es el objetivo: ir allí y ganar de nuevo y, para ser sincero, seguramente el rival estará motivado al 100% para este partido. No hay secretos, vienen de dos victorias, así que tienen buenas sensaciones e intentan construir sobre esas buenas sensaciones, pero, al mismo tiempo, nosotros vamos allí con el objetivo de sumar puntos y por eso estamos centrados en nuestro rendimiento, en nuestra intensidad e iremos a ganar".

Cómo es Edin Terzic, al que conoce de Alemania: "Sí, conozco a Edin del pasado, de los partidos, pero también de haber cenado juntos cuando ambos estábamos fuera de temporada, así que nos conocemos bien. Pero siempre es diferente cuando tienes un club diferente y un equipo diferente. Él está entrenando al Athletic, que tiene jugadores diferentes, con fortalezas diferentes, y lo está planteando de manera diferente a como lo hizo en su última temporada en Dortmund. No creo que haya demasiada ventaja por eso, pero tengo ganas de volver a verle de nuevo y competir el domingo".

Recuerdo del gran derbi en San Mamés en Copa el año pasado: "Para ganar grandes partidos necesitas un rendimiento top y ha sido una fortaleza de este equipo ofrecer nuestro rendimiento en el momento preciso que se necesita ese rendimiento y queremos mantenerlo así. Para ganar el domingo necesitamos hacer nuestro mejor partido y ese es un partido completo: la forma en la que defendemos, la forma en la que atacamos, nuestros momentos de transición, las jugadas a balón parado... todo, la manera en la que gestionamos los momentos del partido. Necesitamos un rendimiento top si queremos ganar el domingo".

Parte de lesionados y cómo está Aramburu: "Jon Mikel está listo para jugar. Está muy motivado y hambriento, está mostrando un buen rendimiento en los entrenamientos. Tenemos un jugador que estará fuera para el partido, Zakha, que se torció el tobillo ayer en el entrenamiento. Esperábamos que pudiera probarlo mañana y estar disponible para el partido del domingo, pero no llegará al partido del domingo. Esperemos que vuelva para el partido contra el Lyon. Aparte de eso, todo el mundo está sano y preparado para jugar".

Mayor preocupación en el Athletic: "No quiero mencionar jugadores individuales, pero ves que cuando Nico está en el campo, de repente están marcando goles. Cuatro goles contra el Getafe cuando Nico empieza el partido, así que hay una diferencia de calidad cuando está jugando y cuando no. Pero, en general, creo que el equipo es un equipo muy fuerte, que trabaja unido y está preparado para trabajar muy duro. Esa también es una de sus fortalezas. Defienden muy bien, no encajan muchos goles. Unai Simón es el mejor portero del mundo... Por supuesto que tienen jugadores de calidad en su equipo y trabajan juntos de una manera muy fuerte como unidad, así que esto es a lo que buscamos enfrentarnos el domingo".

Gestión de la plantilla con muchos jugadores: "Eso hace que mi trabajo muy difícil, pero prefiero que sea difícil de esta manera a no tener que tomar ninguna decisión. Me gusta mucho el hecho de que todo el mundo esté rindiendo. Tenemos tantos jugadores que son opciones para el once inicial. Para mí, se trata de elegir a los jugadores adecuados para el partido adecuado, de premiar el rendimiento, de encontrar las combinaciones adecuadas y ese es un problema que me gusta tener".