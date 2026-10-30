Joaquín Anduro 30 OCT 2026 - 16:26h.

Matarazzo ha hablado con orgullo de la cultura vasca antes del derbi

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Semana especial en Euskadi con la disputa del derbi este domingo entre el Athletic Club y la Real Sociedad en San Mamés en el que Pellegrino Matarazzo buscará aumentar su gran racha ante los rojiblancos. El técnico realista, cuando aún no se ha cumplido ni un solo año desde su llegada, ha demostrado cómo se ha empapado ya de la cultura vasca, a la que ha alabado e incluso ha confirmado que irá a un partido de pelota, y ha hablado con orgullo del gesto de Kortabarria e Iribar portando la ikurriña hace 50 años que repetirán este domingo.

Pellegrino Matarazzo y la importancia de la cultura vasca

Semana especial para los jugadores de la Real: "Siempre se trata de tener una atención óptima. No puedes estar demasiado tenso o motivado y tampoco quedarte corto, pero no va a darse el caso el domingo de que nos falte motivación. Los jugadores entienden la importancia del derbi para la ciudad, para Gipuzkoa. Así que estamos haciendo cosas normales. Nos estamos preparando de una manera normal, táctica, física, mental y emocionalmente, como hacemos en cualquier semana normal. Creo que es importante tener una cierta estabilidad y calma para afrontar un partido intenso como este".

El derbi más especial y diferente para Matarazzo: "Sí, lo es. Simplemente lo es. Las emociones que rodean al derbi, al mismo tiempo la amistad entre los aficionados, la unidad que también sentimos con Bizkaia y el Athletic por el hecho de que ambos formamos parte del País Vasco... Creo que es un derbi muy especial, sí".

La imagen de Kortabarria e Iribar con la ikurriña en el derbi: "Sí, soy consciente. Qué momento tan poderoso. Y creo que es importante reconocer el valor que Kortabarria e Iribar tuvieron para llevar la bandera al terreno de juego en un momento en el que estaba prohibido hablar el idioma vasco y mostrar la bandera. Llevar la bandera al terreno de juego demuestra unidad del País Vasco y orgullo en un momento en el que no estaba permitido. Qué declaración, qué valor. Y, por lo que me han contado, también fue el momento que posiblemente empujó al Gobierno a permitir que la bandera vasca pudiera mostrarse un año después y que fuera legal. Así que sí, y no quiero fingir que sé y que entiendo la intensidad y las emociones de aquel momento, no lo hago. Si hubiera estado allí, en el estadio, la gente podría contarme cómo fue, pero no puedo sentirlo de la misma manera. Pero cuanto más conozco al pueblo vasco, más entiendo la importancia de ese momento. Es muy especial y muy poderoso".

Matarazzo, empapado de la cultura vasca: "Me gusta conectar. Creo que es una cultura muy especial y hace que sea muy fácil para mí conectar con la gente de aquí y con la cultura de aquí. De hecho, estoy planeando con mi staff ir a ver las próximas semifinales de pelota el próximo sábado antes del Rayo, estoy buscando comprar entradas. Esto es solo un pequeño ejemplo de cómo estoy disfrutando estar aquí, en San Sebastián y en Gipuzkoa".