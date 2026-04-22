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Matarazzo revela quién ideó su discurso en euskera y responde a Aperribay por la IA: "Lo transcribí"

Matarazzo, en el partido de Copa del Rey ante el Atlético
Matarazzo, en el partido de Copa del Rey ante el Atlético. Cordon Press
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Pellegrino Matarazzo -el hombre milagro de la Real Sociedad- ha hablado con los compañeros de DAZN en la previa del partido ante el Getafe y ha hablado de dos de los momentos más icónicos tras levantar el título de Copa del Rey luego de ganar al Atlético de Madrid: su ya famoso discurso en euskera durante la celebración en San Sebastián y las palabras de Jokin Aperribay revelando que consultó a la IA antes del fichaje del entrenador canadiense.

Matarazzo, en rueda de prensa.
Matarazzo, en rueda de prensa.. EFE
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Matarazzo y la Real Sociedad van a por la plaza Champions

El técnico de la Real Sociedad ha revelado que, aunque lo escribió él mismo de su puño y letra, fue idea del equipo de prensa del conjunto txuri-urdin: "Nirea. Creo que es muy importante integrarse en la ciudad y en el territorio. Escribí algo y lo transcribí. Seguro que cometí muchos errores y no fue muy fluido, pero respeto mucho la cultura y el idioma". Sobre las surrealistas palabras de su presidente durante la entrevista con Manu Carreño, Matarazzo explica que las leyó con sorpresa: "Lo leí sí . Creo que es bueno confiar en el instinto y el conocimiento humano, la inteligencia artificial comete errores. Estoy muy contento de estar aquí y tiene sentido para todos".

Dejando las bromas a un lado, el técnico canadiense dejó patente que la Real Sociedad va a por la quinta plaza que, a día de hoy, daría derecho a jugar la Champions League la próxima temporada: "Seguimos hambrientos mientras tengamos algo por lo que jugar. Hay una posibilidad de quinta plaza de Champions y vamos a por ella"

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