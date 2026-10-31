Ángel Cotán 31 OCT 2026 - 17:01h.

El técnico rojiblanco habla en la previa del derbi vasco

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Edin Terzic toma la palabra en la previa del derbi vasco de San Mamés. El entrenador de Menden, como ya hiciera Pellegrino Matarazzo, compareció en sala de prensa para analizar el enfrentamiento liguero del próximo domingo. El técnico del Athletic Club habló de nombres propios como el de Álvaro Djaló o Oihan Sancet, pero también de la Real Sociedad y del significado de la ikurriña.

Las palabras de Edin Terzic antes del Athletic-Real Sociedad

Oihan Sancet. "Está disponible. Oihan Sancet estuvo entrenando durante la semana. Ya dije antes del partido de Copa que no era el momento adecuado para asumir ningún riesgo, así que se quedó aquí y entrenó muy duro durante estos dos días. Ayer y hoy completó toda la sesión, así que está disponible, pero sobre la alineación no voy a dar ninguna información".

Álvaro Djaló y el porqué de sus últimas ausencias. "Creo que fue el jueves por la mañana, el día del partido de Copa, cuando recibimos la luz verde del departamento médico de que ya estaba preparado otra vez para entrenar con el equipo y para jugar. Durante las últimas tres semanas no había estado entrenando con nosotros y ahora lo hemos recuperado. Ayer y hoy estuvo entrenando y pudo completar toda la sesión, pero ahora necesitamos recuperar un poco todo lo que se ha perdido, como sucede con todos los jugadores que han estado fuera. Pero no estaba lesionado, simplemente era el problema médico que arrastraba desde la selección".

La ikurriña ante la Real Sociedad. "Soy consciente de la situación y sé lo que ocurrió hace 50 años con José Ángel Iribar llevando la bandera al terreno de juego. Fue un momento muy importante, de mucho orgullo y también de mucha valentía para toda la gente de la ciudad y de ambos clubes. Quizá también demuestra la conexión entre los dos clubes. Aunque estemos hablando de un derbi, creo que ambos clubes, especialmente a lo largo de su historia, tienen muchas cosas en común y somos conscientes de ello. Según tengo entendido, mañana vamos a repetir una ceremonia muy similar antes del partido y creo que es una señal muy importante para el mundo".