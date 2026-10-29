El extraño caso de Álvaro Djaló, sin hueco para la Copa

Juan Pérez 29 OCT 2026 - 14:35h.

El delantero vuelve a quedarse fuera como ya le pasó ante el Getafe

La última oportunidad de Djaló

Compartir







El misterio de Álvaro Djaló en el Athletic Club continúa después de la que parecía la oportunidad más clara para el delantero de tener una oportunidad esta temporada. La convocatoria de Terzic para la Copa del Rey le vuelve a dejar fuera del grupo a pesar de que no hay comunicado oficial del club sobre una posible indisposición, por lo que la apuesta por la cantera definitivamente es mucho más relevante que la confianza en un fichaje definitivamente decepcionante.

Los 15 millones que costó Djaló duele conforme más pasa el tiempo, y solo Edin Terzic tiene los motivos para entender por qué no fue convocado en Getafe ante la ausencia de delanteros...y por qué tampoco aparece ahora. En una lista de 23 jugadores donde hay mucha presencia del filial con perlas como Imga, el jugador de 27 años vuelve a ser la ausencia más sonada con las preguntas que eso genera en la afición.

El enfrentamiento en la primera ronda de la Copa del Rey ante el AE Prat es una oportunidad para chocar con nuevas caras ante un rival de la sexta categoría del fútbol español. El choque deja a las claras la intención de Terzic de pensar con lógica en el derbi del domingo ante la Real Sociedad en San Mamés, y de ahí la presencia de leones como Iker Monreal, Imga, Conde, Selton y Vizcay.

PUEDE INTERESARTE Cuándo se jugarán los partidos aplazados de Copa del Rey y qué pasa con los del jueves: ya hay fechas confirmadas

Este último es uno de los grandes referentes del Bilbao Athletic y la gran perla a futuro del conjunto rojiblanco, pero a estas alturas no debería ser un muro para dejarle algunos minutos a Djaló, por lo que falta una trama en esta historia. El punta internacional por Guinea-Bisáu no encontró salida en el pasado mercado veraniego, pero la situación actual es mucho más grave de lo imaginado porque el propio club ni siquiera lo pone en el escaparate sobre el césped ante una oportunidad. Y quizás es que algo se ha roto.

De hecho el entrenador Jesús Barrientos ha confirmado en la última semana que Djaló estaba bastante molesto por no estar en la última convocatoria ante el Getafe, por lo que esto puede acrecentar el choque con entrenador y club. Sobre todo porque la situación en la delantera del club está necesitada de delanteros tras la lesión de Guruzeta, pero parece que el foco indiscutiblemente es otro: enfocar el descanso para el derbi en jugadores como Sancet, Laporte, Galarreta, Yuri y Canales, que se quedan descansando.

Hace un par de meses el director deportivo del Athletic, Mikel González, afirmó que jugadores como Djaló o Nico Serrano estaban en la puerta de salida porque no contaban para la temporada a pesar de que se han quedado. Hoy Nico Serrano ha entrado en la convocatoria para jugar la Copa del Rey, mientras que Djaló parece destinado al ostracismo al menos hasta el mes de enero.