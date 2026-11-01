Las dos grandes noticias para Edin Terzic de cara al derbi Athletic-Real Sociedad

Joaquín Anduro 01 NOV 2026 - 14:27h.

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El Athletic Club afronta este domingo uno de los partidos señalados en rojo en el calendario con el derbi de San Mamés frente a la Real Sociedad y ni Oihan Sancet ni Peio Canales no se lo ha querido perder. El navarro ha regresado a tiempo para entrar en la convocatoria para el duelo ante los txuri-urdin, al igual que el de Barrika tras sus molestias de esta semana, en la que Edin Terzic no ha contado con los tres lesionados ni de nuevo con Álvaro Djaló, baja por decisión técnica.

Sancet sumaba un mes de baja tras la lesión muscular que sufrió durante un entrenamiento a principios del mes de octubre, que le ha hecho perderse los partidos de LALIGA EA Sports ante el Valencia, el Levante y el Getafe y el duelo de Copa del Rey contra el Prat. Tal y como adelantó Terzic en sala de prensa este sábado, el futbolista será de la partida y está por ver cuánto protagonismo puede tener durante el derbi.

También han entrado Peio Canales, recuperado de sus molestias durante la semana y Aymeric Laporte, que cumplió sanción contra el Getafe, además de repetir presencia el canterano Txus Vizcay, que debutó ante los azulones. Los que no lo han hecho son los lesionados Unai Egiluz, Íñigo Ruiz de Galarreta ni Gorka Guruzeta mientras que Álvaro Djaló ha vuelto a quedarse fuera mientras Terzic pide paciencia con el internacional bisauguineano para que vuelva al 100% de su última lesión.

La convocatoria de Edin Terzic para el Athletic-Real Sociedad

Porteros: Unai Simón, Álex Padilla.

Defensas: Hugo Rincón, Jesús Areso, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Yeray Álvarez, Aitor Paredes, Yuri Berchiche, Johaneko Louis-Jean.

Centrocampistas: Mikel Jauregizar, Beñat Gerenabarrena, Peio Canales, Beñat Prados, Alejandro Rego, Oihan Sancet, Álex Berenguer, Robert Navarro, Nico Serrano.

Delanteros: Iñaki Williams, Nico Williams, Maroan Sannadi, Txus Vizcay.