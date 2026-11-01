Joaquín Anduro 01 NOV 2026 - 19:04h.

Así vio Mourinho la victoria del Real Madrid en Santander

El uno por uno y las notas del Real Madrid en Santander con dos sobresalientes

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El Real Madrid se ha llevado el triunfo este domingo en su visita a El Sardinero con un 0-3 en la primera mitad en un partido del que José Mourinho no se fiaba hasta los últimos minutos y por ello no ha agotado los cambios. El técnico ha analizado el encuentro y también la polémica con un penalti concedido a Mbappé y otro de Tchouaméni retirado por el VAR muy protestados por el Racing, a lo que ha contestado Mou con elogios y un palo evitando referirse a la jugada del 0-1.

El análisis de José Mourinho del Racing-Real Madrid

Análisis del triunfo sentenciado al descanso: "El Sardinero tiene mucha fuerza, el equipo es muy combativo, mismamente perdiendo 3-0 hay empatía con el estadio. El peligro está ahí, igual que con el 3-0. Es un partido que se puede ganar 4-0 o 5-0 con las oportunidades que hemos tenido en el segundo tiempo pero también se puede complicar. En los primeros minutos de la segunda ellos han tenido un par de situaciones con Zabiri y centros al primer palo. Si nos meten una, se vienen arriba. Yo no quiero considerar que le partido estaba así. En el primer tiempo estuvimos muy fuertes, hemos salido siempre a jugar bien con criterio, igual con una presión alta como la que el Racing nos ha hecho igual que a los equipos que vienen aquí. Y, al final, es una buena victoria, una victoria importante en una semana ultracomplicada para nosotros".

Equipo que ya está al 100%: "No, al 100% no, pero estamos creciendo. Menos decuatro meses es poco pero hemos ido creciendo progresivamente. Yo he entendido cosas que no entendía el primer día, los jugadores entienden mejor mi carácter como entrenador porque mi carácter como persona es secundario. Entienden las cosas que para mí no son negociables. Existe además de una buena empatía humana, una buena empatía entre jugadores y entrenador con mis ideas, sus calidades... Estamos bien pero a ver esta semana con dos partidos complicados. Cada uno de los dos es importante".

Polémica del partido: "Mi opinión es que ellos protestan todo. Es un estadio que me gusta mucho, una afición que me gusta mucho. Tienen este carácter, este modo de jugar el partido, no se limitan a venir al cine ni se limitan a ver un espectáculo. Vienen a participar y a jugar y hacen un clima muy difícil para un equipo adversario el jugar aquí. Pero después hay también un factor de que se juega con el corazón y hay mucha gente que no sabe las reglas. Para decir verdad, cambian tan a menudo que cambian los pequeños detalles y que la gente no sabe que nunca es penalti de Tchouaméni por el rebote del balón que viene del cuerpo. No es nunca penalti. Yo, cuando el árbitro ha dado penalti, me he quedado tranquilo porque a tantos metros no podía ver, pero cuando lo veo en la tablet, si el VAR no se duerme, no es penalti. El árbitro ha estado para mí técnicamente muy bien. Disciplinariamente, un par de tarjetas amarillas y ya está en un partido duro, competitivo. Para mí es obvio que no era penalti".