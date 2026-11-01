Joaquín Anduro 01 NOV 2026 - 19:31h.

Mourinho confirmó rotaciones en Atenas ante un calendario tan apretado

Los elogios de Mourinho a El Sardinero y al Racing con palo por la polémica: "Hay mucha gente que no sabe las reglas"

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El Real Madrid mantiene la tónica de los últimos partidos con el Clásico como gran obra con la goleada de este domingo por 0-3 al Racing de Santander en un partido en el que los de José Mourinho dejaron una gran primera mitad. El entrenador portugués, además de la polémica, ha hablado también en sala de prensa de la gestión entre Trent y Dumfries en el lateral derecho y sobre las rotaciones del miércoles en Atenas como motivo para no haber gastado los cambios en El Sardinero.

José Mourinho, sobre la plantilla del Real Madrid tras ganar al Racing

Compromiso defensivo de Bellingham y Diomande: "Pero es una cosa que en ese momento existe de todos. Obviamente que hay jugadores que tienen más aptitud física y táctica para el trabajo defensivo pero he visto también a Kylian hacer presión a la circulación de balón en primera fase. He visto gente muy comprometida, el equipo está creciendo, juega bien. En mi opinión deberíamos marcar más goles con las oportunidades que tenemos pero mejoramos y después, en bloque bajo, el equipo sabe compactarse. Verdaderamente, estoy feliz con este crecimiento, porque tienes razón, cuando jugadores más ofensivos hacen jugadas de sacrificio y compromiso es también un mensaje positivo al equipo. Son tres puntos muy buenos".

Automatismos que van aumentando: "El equipo está mejorando, los jugadores están en un nivel de confianza alto. El fútbol se juega por hombres y mujeres y son hombres y mujeres que juegan al fútbol. No son jugadores y jugadoras, son hombres y mujeres que juegan al fútbol. El aspecto emocional también cuenta muchísimo. Cuando las cosas salen bien, parece que sale bien para todo. Metes a un Trent que no jugaba desde hace varios partidos, yo con la consciencia de que técnicamente, en espacios reducidos contra un adversario que presiona mucho, pensaba que entre él y Dumfries sería mejor para nosotros la calidad técnica de Trent para salir. No jugaba desde hace tiempo, entra y hace un partido óptimo y equilibradísimo. Cuando el momento es bueno, las cosas parece que son mejores de lo que son en realidad. Pero la verdad es que estoy contento y los jugadores creo que también tienen esta sensación de que están en un buen momento".

Aviso de Mou a los jugadores para que no se fueran todos a celebrar juntos: "Si vienen a nuestro campo, imagina que viene un listo y saca rápido. Son pequeñas cosas que a veces la emoción te hace perder la noción de la realidad. Yo solo intento dar un poquito".

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Sólo tres cambios de Mourinho: "Ya he visto de todo en el fútbol. Sentenciado es cuando el árbitro termina el partido. Después, también algunos jugadores que han jugado hoy no juegan el miércoles y, en ese sentido, sacar gente que el miércoles va a estar en el banquillo, no tendría mucho sentido. Ejemplo, no juega Tchouaméni. Si no juega Tchouaméni el miércoles, pues que juegue hoy 90 minutos. Es un modo diferente de hacer gestión. En tu caso, es: partido controlado, haces cambios. Yo, en mi cabeza, he pensado al revés: dejar dentro gente que el miércoles vaya a estar en el banquillo. El regalo que LALIGA nos ha hecho de jugar hoy y jugar el sábado nos obliga a esto el miércoles. Es contra el fútbol español, que debería querer que sus equipos en Europa ganen puntos. Pero vamos a ver si haciendo tres o cuatro cambios si sacamos los puntos allí en Atenas".