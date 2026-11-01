Joaquín Anduro 01 NOV 2026 - 18:15h.

Así jugaron los hombres de José Mourinho

Fede Valverde y Mourinho abren una pelea inesperada en el Real Madrid: "Es una decisión por el equipo"

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El Real Madrid se impuso con claridad al Racing de Santander por 0-3 en El Sardinero con una goleada cimentada en una gran actuación de los de José Mourinho en la primera mitad para sentenciar. Kylian Mbappé se repuso tras perder el Balón de Oro en un penalti muy criticado por los locales y Jude Bellingham y Yan Diomande anotaron sendos golazos para mantener la pelea por el liderato del campeonato antes de volver a la Champions.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 11 de LALIGA EA Sports.

Thibaut Courtois [7]: El belga apenas tuvo que actuar con una buena parada con el pie a Iker Luque en los primeros minutos que sería clave para encarrilar el partido pronto.

Trent Alexander-Arnold [7]: El inglés se impuso en la pelea con Dumfries para ocupar el lateral derecho ante la baja de Fede Valverde y completó una buena actuación cerrando bien en defensa y sumándose con peligro arriba, sobre todo en la primera parte.

Ibrahima Konaté [7]: Mucha seguridad por parte del zaguero francés, instalado en los onces titulares de José Mourinho sin necesidad de casi adaptación al Real Madrid.

Dean Huijsen [8]: También mantiene su nivel el internacional español, en un partido en el que sí que mostró la concentración que necesita para rendir al 100%. Muy bien en los duelos, sin dar opciones en segunda jugada.

Marc Cucurella [8]: Sin sufrir en defensa salvo por un corto tramo en el arranque de la segunda parte, mostrándose solvente y peligroso también cada vez que tocaba balón en una de sus múltiples incorporaciones entendiéndose muy bien con Diomande.

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Aurélien Tchouaméni [8]: Sufrió unas molestias en el arranque pero las superó hasta dominar por completo el centro del campo del encuentro a pesar de la habilidad con balón de los jugadores del Racing. El VAR le libró de un penalti por una mano involuntaria.

Bernardo Silva [7]: Afianzado al lado de Tchouaméni en la medular. Ordenando a sus compañeros y liderando el inicio de las jugadas del Real Madrid siempre mordiendo en la presión a los rivales.

Arda Güler [8]: Otro partidazo del turco en esta temporada, como nos suele acostumbrar. Activó el juego del Real Madrid para darle velocidad y dejó una asistencia de primeras de genio para la carrera de Bellingham y el 0-2.

Jude Bellingham [9]: El Mundial le ha cambiado la cara al futbolista inglés, que mantiene un nivel físico espectacular que le permite realizar despliegues como el de este domingo en El Sardinero. Tras rozar el gol pudo anotar su tanto 50 como madridista en un desmarque con regate incluido a Julen para marcar.

Yan Diomande [9]: El marfileño va cogiendo confianza y cada vez mira más hacia la portería rival, demostrándolo con un cañonazo que comienza a convertirse en una seña de identidad para lograr el tercero de la tarde en Santander.

Kylian Mbappé [7]: Provocó un penalti que transformó él mismo y dejó una gran acción recibiendo de espaldas en el 0-2 pero al francés se le vio demasiado acelerado cerca de la portería de Julen, buscando demasiado habitualmente una jugada individual en lugar de conectar con sus compañeros.

Sustituciones de José Mourinho en el Racing-Real Madrid

Brahim Díaz [5]: Muy móvil en la zona de ataque siempre ofreciendo peligro aunque, ya desde su entrada, el encuentro ya estaba decantado para los suyos.

Eduardo Camavinga [6]: Mucha seguridad por parte del galo en el centro del campo cuando el Racing quemaba sus últimos cartuchos en el choque.

Endrick [5]: El brasileño rozó el gol en el descuento con un disparo desde la frontal.