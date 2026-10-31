Joaquín Anduro 31 OCT 2026 - 17:38h.

Mourinho denuncia tener que jugar tres partidos seguidos fuera de casa

Desvelado el gesto de los jugadores con José Mourinho en el vestuario del Camp Nou tras ganar el Clásico

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El Real Madrid vuelve a la acción este domingo con la visita al Racing de Santander en la primera de las tres salidas madridistas en una semana, algo de lo que se ha quejado José Mourinho en sala de prensa. El técnico portugués, además de hablar sobre las últimas polémicas en torno a Kylian Mbappé o de la situación de Vinicius cuando vuelva de su sanción, también se ha quejado de esta situación tirando de ironía considerándolo "un regalo" por parte de "LALIGA o las teles".

José Mourinho y el calendario antes del Racing-Real Madrid

Mensaje a las víctimas de Urda: "Antes de comenzar, sólo quería, en mi nombre y en el nombre de todos los que trabajamos para el Real Madrid, nuestros sentimientos a los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Urda. Obviamente, nuestro abrazo, sentimiento y corazón".

Cómo está el Madrid y visita a El Sardinero, donde el Racing no ha perdido: "Estamos, bien, trabajamos bien. Nos preparamos bien para este partido y, lo que dices, es importante. Cinco partidos después de la promoción a LALIGA, cinco partidos en El Sardinero con tres victorias y dos empates, jugando bien y con gran conexión con su afición. Un partido el domingo por la tarde, que es una cosa a la que nosotros ya no estamos habituados. Difícil y, como decía después de la última victoria, la última victoria tiene un gran significado si ganamos otra vez. Si perdemos ahora, los puntos que hemos conquistado el fin de semana pasado no tendrán el mismo significado. Hay que respetar al Racing, con un modo de jugar muy específico y, según las palabras de su míster, van a jugar con esa ambición de ganar el partido y a nosotros no nos van a pillar d sorpresa en relación a la dificultad del partido".

Cambio en las caras de los jugadores en el día a día: "No, yo desde que empezamos, y empezamos ganando partidos aunque después perdimos, he visto siempre que las caras cambian un poco por la alegría de ganar o no ganar, es normal, pero he visto siempre la misma empatía, el mismo respeto, la misma voluntad de trabajar y el mismo equilibrio en la victoria y en la derrota. En ese aspecto, creo que no somos un equipo de gran madurez con gente de súper experiencia. Somos gente joven por lo general pero he visto un equipo con mucha madurez y tranquilidad en los momentos difíciles y en los momentos de la gloria, si lo podemos llamar así. En Barcelona, después del partido, es un vestuario feliz y que celebra, pero después el autobús, el avión y el día libre, volver a entrenar, entrenar normal con la misma concentración y motivación... Cuando empezamos a enfocar el partido de Santander he visto seriedad, trabajo técnico y táctico muy bueno y me alegra mucho esta madurez. Como decía en Barcelona, nuestro objetivo de temporada no es ganar al Barcelona un partido; nuestro objetivo es ganar el campeonato y es por ese camino por el que intentamos ir".

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Calendario con varios partidos seguidos fuera de casa: "Obviamente, es peligroso. Creo que cada partido es peligroso, en casa o fuera, pero los partidos fuera de casa tienes que añadir el público en contra, la presión que puedan poner, la motivación de los adversarios... Se sienten más cómodos en casa y, después, cada adversario tiene sus más como el Racing que es un equipo que no ha perdido en casa. Después, vamos al AEK y juegan un derbi con el Panathinaikos mañana, tendremos un equipo feliz por ganar el derbi o 'en crisis' por perder el derbi. Después, en Valencia, vamos a un Mestalla siempre difícil con un entrenador de súper experiencia que ha llegado hace poco. Después de jugar en Atenas el miércoles y de llegar aquí el jueves por la mañana es una acumulación de dificultades que nosotros obviamente sabemos. No estamos pensando en facilidades. Será difícil pero también es un test a nuestra resiliencia o voluntad de ser feliz a final de temporada. Un test a nuestra plantilla donde intentamos que todos estén preparados y motivados para jugar. Pero es muy difícil, yo pienso en una situación casi única de hacer cuatro partidos seguidos fuera de casa y, principalmente, el hecho de que jugamos domingo y luego sábado. Deberíamos haber jugado hoy y jugamos mañana. Deberíamos jugar el domingo en Valencia y jugamos el sábado. Metes dos días menos y concentras tres partidos con tres viajes en siete días. Es un grandísimo regalo que nos hacen, sea de LALIGA o de las teles, pero es un regalo que tenemos que afrontarlo y a ver si los dejamos tristes".

Mourinho, entrenador más valiente o defensivo con el paso de los años: "Con el paso de los años me considero más equilibrado a la hora de que me da igual lo que dicen. Y, si me critican, no me afecta y, si dicen que yo he hecho esto o que en Barcelona he hecho esto, ya no lo como. De verdad. Continúo pensando que en el Barcelona han sido los jugadores los que merecen el crédito, yo estoy solo para ayudarles. Y, si salgo de un partido con la sensación de haber ayudado, salgo feliz, pero completamente equilibrado. No soy ni más valiente o menos ni más defensivo o menos. El defensivo de la primera etapa es el defensivo de los 100 puntos y los 121 goles. Me gustaría ser defensivo esta temporada y meter tantos goles y hacer tantos puntos. Lo que soy diferente es que no soy cabezón, soy abierto al estudio, a sacar conclusiones de las cosa que estudio, veo discuto, debato, escucho a mis asistentes o sin escuchar, pero oliendo el trabajo con los jugadores durante la semana. Y nada más. Tranquilo, muy tranquilo, como quiero que el equipo esté en los momentos difíciles y también en los buenos".