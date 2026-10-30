Los millones de la Premier tientan a Rafa Marín y el Real Madrid reacciona

Redacción ElDesmarque Madrid, 30 OCT 2026 - 11:56h.

El Manchester United sigue los pasos del central del Nápoles, que ha ganado mucho protagonismo con Allegri

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Rafa Marín vuelve a estar en el radar de la Premier League después de hacerse un hueco en el Nápoles de Massimiliano Allegri. El Manchester United ya ha preguntado por el central español, cuyo crecimiento en Italia también sigue muy de cerca el Real Madrid. El club blanco no prepara por ahora su regreso, pero conserva una opción de recompra y un derecho de tanteo que le permiten intervenir si el defensa vuelve a despertar el interés de los grandes equipos europeos. Además, los merengues ya han empezado a realizar movimientos de cara a la temporada que viene.

El Manchester United se interesa por Rafa Marín

Según informa Marca, el interés del conjunto inglés no es el primero que recibe desde la Premier. El pasado verano, otro equipo del campeonato llegó a poner sobre la mesa una oferta de 30 millones de euros por el defensa. El Nápoles rechazó esa propuesta en la recta final del mercado y decidió mantenerlo en la plantilla.

La decisión estuvo respaldada por Allegri y por Giovanni Manna, director deportivo del club italiano y la lesión de Alessandro Buongiorno ha hecho que Marín aprovechara la oportunidad y se consolide en los planes del técnico. El central marcó su primer gol con la camiseta del Nápoles en la victoria por 1-4 ante el Monza y lleva 11 titularidades de 12 posibles entre todas las competiciones, por lo que se ha convertido en un jugador clave para los italianos.

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El Real Madrid se guarda una opción de recompra

Rafa Marín se formó en La Fábrica desde los 14 años, pasó por el Castilla y salió cedido al Alavés antes de cerrar su fichaje por el Nápoles en 2024. En aquella operación, el conjunto blanco se reservó opciones para poder recuperarlo en el futuro. La principal es una posibilidad de recompra de 35 millones de euros para el verano de 2027.

La primera cláusula, fijada en 25 millones para 2026, ya ha quedado atrás. Además, el Madrid conserva un derecho de tanteo que le permitiría igualar una oferta si el Nápoles negocia su salida. La diferencia con otras operaciones que el conjunto blanco ha realizado con sus canteranos es que no dispone de un porcentaje de una futura venta, por lo que no ingresaría automáticamente dinero si el club italiano lo traspasa.