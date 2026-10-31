Joaquín Anduro 31 OCT 2026 - 16:18h.

Mourinho defiende a Mbappé tras las últimas polémicas

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Sin partidos entre semana, el gran protagonista en los últimos días dentro del Real Madrid ha sido Kylian Mbappé tras quedar segundo por detrás de Harry Kane en la votación del Balón de Oro y por su polémica con China. Nada de esto ha cambiado las sensaciones para el francés, tal y como ha confirmado José Mourinho en sala de prensa, reconociendo que sólo ha visto "clase y respeto" del delantero ante estas dos situaciones.

Además, el galo ha demostrado haber pasado página tras todo esto con sus risas en el entrenamiento de este sábado en Valdebebas previo a la visita al Racing en Santander. Al ariete se le ha visto relajado junto al grupo de franceses e incluso se ha atrevido con una gran chilena en el partidillo de fut-voley, como puedes ver en el vídeo de la parte superior de la noticia.

José Mourinho, sobre la situación de Mbappé ante el Balón de Oro y su polémica con China

Sobre el galardón de France Football, Mou no se quiso olvidar de Harry Kane, al que ya dirigió en el Tottenham pero reconoció que Mbappé es "único": "Mira, yo he tenido le privilegio de trabajar con Harry y es un gran jugador y es un gran profesional y persona y, dentro de la frustración de que mi jugador no ha ganado, también tengo que ser honesto y decir que estoy muy feliz por Harry, porque es un jugador y un chico que merece ya a sus 31 o 32 años una alegría, una guinda a su carrera".

"Por otro lado, creo que Kylian es Kylian. Kylian es único y, si tenemos un Balón de Oro cada temporada, aunque algunos han repetido como Messi, Cristiano, Ronaldo, Platini... cada año tenemos un Balón de Oro pero el mejor goleador de la historia de los Mundiales hay solo uno. No hay otra cosa, solo uno. Es una cosa absolutamente única y Kylian es único. De la votación del Balón de Oro, lo que me ha dejado todavía un poco más con la boca abierta de sorpresa es Jude Bellingham, 11º. 'No comments', terminamos aquí", valoró José Mourinho.

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Por otro lado está la polémica con China después de que Mbappé, entre risas, considerase a Mao Zedong como un "dictador" ante un meme con su cara: "Tranquilidad, porque mi club es el Real Madrid y mi jugador en casa es Kylian Mbappé. Tanto el Real Madrid como Mbappé han tenido la clase de la reacción inmediata. Yo me siento como entrenador muy representado tanto por mi club como por mi jugador".

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Ninguna de estas situaciones habrían afectado a Mbappé a tenor de las palabras de Mou y de lo que deja ver en los entrenamientos: "No, Kylian es muy inteligente. Muy maduro, con un nivel de autoestima muy alto y, al mismo tiempo, tiene clase. En el modo que ha interpretado el Balón de Oro para Harry, solo le he visto y he sentido clase y respeto. Una cosa es saber que tú eres el mejor y otra es tener respeto por quien también ha hecho mucho para ganar un trofeo. De la parte de Kylian solo veo clase".

"Y, con esta situación de China, son los peligros del mundo de hoy donde muchas veces lo mejor que puedes hacer es no abrir la boca porque existe el peligro en muchísimas cosas que dices o comentas pero le he visto también muy responsable, con un club que, a este nivel, es un club de gran clase. De nuestra parte, ya está, no tenemos nada más que hacer", finalizó el portugués.