Javi Rayo 29 OCT 2026 - 23:22h.

Las disculpas no valen, de momento, para el gobierno chino

Manu Carreño vaticina más disculpas de Kylian Mbappé y el Real Madrid con China: "Por la pasta"

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Sin quererlo ni beberlo Kylian Mbappé ha montado un conflicto internacional. Su comentario jocoso hablando del 'meme' del dictador ha provocado que China le haya vetado de todos lados. El propio futbolista, el Real Madrid y hasta LALIGA se apresuraron para pedir disculpas, pero ya era demasiado tarde. El país asiático ha iniciado un boicot hacia todo lo que tenga que ver con el delantero francés y las perdidas ya se cifran en millones de euros.

Mbappé, en el punto de mira

Kylian Mbappé era un auténtico 'hombre anuncio' para las marcas chinas. Tras sus palabras, tres de sus patrocinadores han cancelado sus contratos con el jugador de manera fulminante. Y claro, el Real Madrid se echa a temblar. Desde China se compra el 10% de la venta total de productos oficiales del club. Una auténtica millonada.

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Y hay no queda la cosa. China no emitirá, de momento, ningún partido donde salga Kylian Mbappé, lo que provocará también pérdidas millonarias. Y la cosa todavía puede ser peor. Equipos como Alavés o Real Betis pueden sufrir dueños colaterales, puesto que sus patrocinadores principales vienen de China. Situación parecida para Villarreal y FC Barcelona, que también tienen fuertes vínculos económicos con el país asiático.

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Un auténtico lío de muchos millones de euros que todas las partes involucradas -menos la china- se afanan por resolver. Mbappé ya ha pedido disculpas, también lo ha hecho el Real Madrid, LALIGA y Javier Tebas, quien se ha llegado a reunir de tú a tú con el embajador chino. Unas disculpas que aún no son suficientes para las autoridades chinas, que esperan todavía un comunicado sincero por parte de la gran estrella del conjunto merengue.