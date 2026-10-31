Joaquín Anduro 31 OCT 2026 - 21:44h.

Trent y Dumfries se juegan un sitio en la plantilla del Real Madrid

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El partido del Real Madrid en casa del Racing de Santander de este domingo es una oportunidad para Trent Alexander-Arnold o Denzel Dumfries de colarse en el once de José Mourinho ante la baja por lesión de Fede Valverde. El uruguayo ha cuajado un gran nivel como lateral derecho dejando en una situación complicada a los dos jugadores naturales en esa posición y, entre los rumores de salida del inglés, el entrenador ha admitido que "cuenta con todos" aunque le duela la situación.

A pesar de que Mou reiteró que, para él, Fede era centrocampista, el capitán merengue ha terminado en el costado diestro de la zaga en los últimos encuentros aunque la lesión sufrida en el Clásico le obligará a ausentarse de El Sardinero. Esto provoca la batalla por la titularidad entre el neerlandés y el inglés, cuya pelea por jugar de inicio en el arranque de la campaña se ha convertido ahora en una por quedarse incluso en el club.

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Parece complicado que, tanto Dumfries como Trent, acepten una situación de tercer lateral derecho si la situación se mantiene hasta el final de temporada y, en los últimos días, se ha especulado ya con la marcha del ex del Liverpool, el que tiene mayor cartel. Además, en el Clásico, Mourinho apostó por el futbolista de los Países Bajos por delante, acercando la elección para el jugador británico.

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En sala de prensa, este sábado, Mou ha reconocido su "dolor" por esta situación aunque la haya generado velando siempre por el equipo: "Lo primero es que me duele. A mí no me gusta crear malas sensaciones a jugadores, me gusta crearles buenas sensaciones. Obviamente que, cuando construyes una plantilla con una base de dos jugadores por posición y después haces jugar a un tercero, es algo que no me gusta, que me hace daño y que me deja triste. Pero después hay cosas que son más importantes que estos feelings, que es lo que sea mejor para el equipo en un determinado momento. Yo he pensado que, en ese determinado momento, lo mejor para el equipo era cambiar el centro del campo, meter a Fede como lateral mucho más ofensivo que los otros pensando en el equipo y menos en los jugadores".

"Pero he tenido una buena aceptación de la parte de Trent y Dumfries cuando les hemos explicado que era decisión por el equipo y no contra los jugadores. Al final van a jugar todos. Por ejemplo, mañana Fede no inicia el partido y ya será uno de los otros el que vaya a jugar. En el mismo partido de Barcelona, por circunstancias del partido, acabaron por jugar Dumfries y Trent y no pienso que Trent o Dumfries pidan ningún tipo de salida. La dificultad de la temporada con tantos partidos, con esos regalos de jugar tres partidos en seis días, acumulación de tarjetas, cansancio, alguna lesión... al final todos van a jugar, no creo que tenga ese tipo de situación", valoró el portugués.

Convocatoria del Real Madrid para Santander sin Fede Valverde

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre.

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries, Éder Militao, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Arda Güler, Thiago Pitarch.

Delanteros: Kylian Mbappé, Yan Diomande, Brahim Díaz, Endrick, Carlos Espí.