El Real Madrid estudia el futuro de Trent Alexander-Arnold y el Liverpool tantea su regreso

Fran Fuentes 29 OCT 2026 - 19:07h.

El lateral es, actualmente, la tercera opción de José Mourinho en el perfil derecho

El Real Madrid recomprará a Jacobo Ramón por muy poco y prepara para él dos escenarios muy diferentes

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Trent Alexander-Arnold llegó al Real Madrid como un fichaje importante el verano del 2025. El lateral, que firmó a cambio de 10 millones de euros para el Liverpool cuando apenas le faltaba un mes para acabar contrato, estaba llamado a asumir el papel de heredar el lateral derecho en plena lesión y declive de Dani Carvajal. Sin embargo, entre las lesiones y su rendimiento irregular, el futbolista no ha logrado asentarse. Sí lo hizo en el tramo final del pasado curso con Álvaro Arbeloa, aunque tras la llegada de José Mourinho, quien pidió el fichaje de Denzel Dumfries, ha entrado y salido de las alineaciones sin asentarse del todo. En este sentido, en el club ya se plantean su futuro.

Y es que, según informa SER Deportivos, la situación de Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid es compleja. En primer lugar, la citada información afirma que José Mourinho no cuenta con él. En este sentido, el defensa inglés sería su tercera opción, después de haber asentado a Fede Valverde en el lateral derecho y dejado, posiblemente, los dos mejores partidos del Real Madrid en lo que va de temporada.

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En este sentido, su situación genera un conflicto al club, ya que tiene una ficha muy elevada que no se está viendo refrendada sobre el césped. Del mismo modo, existe otra cuestión por la que el conjunto blanco duda sobre darle salida, y es su amistad con Jude Bellingham. En el Real Madrid no quieren que una posible salida del lateral afecte negativamente al centrocampista.

El Liverpool abre la puerta al regreso de Trent Alexander-Arnold

Por su parte, el Liverpool se postula como una solución factible para Trent Alexander-Arnold. El lateral salió entre un mar de críticas del Liverpool al marcharse rumbo al Real Madrid después de salir de las categorías inferiores y proclamarse campeón de Premier y Champions bajo las órdenes de Jürgen Klopp. Ahora, sin embargo, el conjunto red estaría interesado en su regreso, bien de cara al próximo verano, o incluso este mismo mercado de invierno mediante una oferta de cesión, con la que el Real Madrid se ahorraría la elevada ficha del futbolista.