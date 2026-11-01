Juan Pérez 01 NOV 2026 - 18:46h.

Iván Martín explica lo que les ha dicho José Luis Munuera

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La contundente victoria del Real Madrid ante el Racing de Santander parte de una sintomática polémica que desde el césped y el VAR han entendido como penalti Kylian Mbappé. A pesar del análisis de los expertos arbitrales tras analizar la jugada, la realidad vuelve a ser la misma en un partido que se ha vivido como una fiesta frustrada en El Sardinero al recibir a uno de los grandes del fútbol español en la élite.

Las caras de los jugadores del conjunto cántabro y del banquillo comandado por José Alberto lo decían todo solo unos instantes después de la señalización de la pena máxima por parte de José Luis Munuera. La caída en el área del francés ha cambiado un partido que por otra parte ha estado manejado casi en los 90 minutos por el equipo de José Mourinho, pero esa jugada ha decantado la balanza por primera vez.

Desde el Racing de Santander el primer a levantar la voz ha sido Iván Martín desde el terreno de juego: "Igual le mete un poco el brazo, creo que esos penaltis nunca se debería de pitar, en todo caso si fuese muy claro debería de entrar el VAR. El árbitro ve que hay contacto y desde el VAR le confirman ese contacto, creo que debería haber algo más en el área para que se pite, pero es su decisión", argumenta el centrocampista.

Otro de los que intervino sobre la pena máxima fue Iker Luque, aunque el extremo del conjunto cántabro fue algo más tibio en sus declaraciones: "Yo en el campo no lo veo, igual lo veo y me lo parece, porque durante el partido estamos a mil revoluciones", aclara.

El Racing ha aguantado lo que ha podido en la primera pitad hasta ese penalti donde Prati contacta levemente con Mbappé, y a partir de ahí el equipo madridista se hace con el partido, sobre todo en la segunda mitad. Una nueva jugada con controversia que marca una jornada en favor del Real Madrid para enchufarse aún más a LALIGA con sus estrellas cada vez a un mejor nivel como el caso de Bellingham, Diomandé, Guler o Mbappé.