Uno por uno y notas del Celta de Vigo en su derrota ante el Union St. Gilloise, con tres suspensos muy claros

Alberto Cercós García 05 NOV 2026 - 23:00h.

El Celta se deja remontar en Balaídos y se complica su clasificación

Uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Lyon, tres notables y tres suspensos

Compartir







El Celta volvió a tropezar en Balaídos y dejó escapar una oportunidad importante ante el Union Saint-Gilloise (1-2). Los de Claudio Giráldez comenzaron golpeando primero gracias a Pablo Durán, pero el tanto no sirvió para esconder las dificultades de un equipo demasiado vulnerable atrás y sin demasiadas ideas cuando tenía que llevar la iniciativa. El conjunto belga encontró espacios con demasiada facilidad, castigó los desajustes celestes y le dio la vuelta al marcador ante un Celta que fue perdiendo fuelle con el paso de los minutos. Ionut Radu evitó que la derrota fuese todavía más dolorosa al detener un penalti en el tramo final, pero ni siquiera eso permitió a los vigueses rescatar un punto. Balaídos se quedó sin premio y el Celta, con demasiadas cosas que corregir.

Las notas del Celta de Vigo

Ionut Radu: 6. Salvavidas. Encajó dos goles, pero evitó que el castigo fuese todavía mayor.

Encajó dos goles, pero evitó que el castigo fuese todavía mayor. Javi Rodríguez: 5'5. Resistente. Dentro del desastre defensivo, fue de los que mejor aguantaron

Dentro del desastre defensivo, fue de los que mejor aguantaron Yoel Lago: 4. Desbordado. Sufrió muchísimo ante la movilidad y velocidad de los atacantes belgas.

Sufrió muchísimo ante la movilidad y velocidad de los atacantes belgas. Marcos Alonso: 4. Superado. Su experiencia no fue suficiente para contener las acometidas del rival. El Celta sufrió demasiado defendiendo su área y tampoco encontró en él ese liderazgo que necesitaba para ordenar la línea defensiva.

Su experiencia no fue suficiente para contener las acometidas del rival. El Celta sufrió demasiado defendiendo su área y tampoco encontró en él ese liderazgo que necesitaba para ordenar la línea defensiva. Javi Rueda: 5'5. Insuficiente. Intentó aportar profundidad por el carril derecho, pero no terminó de encontrar la continuidad necesaria para convertirse en una amenaza ofensiva.

Intentó aportar profundidad por el carril derecho, pero no terminó de encontrar la continuidad necesaria para convertirse en una amenaza ofensiva. Aleix Febas: 5. Discreto. No terminó de hacerse con el control del centro del campo ni consiguió dar continuidad a la circulación del Celta.

No terminó de hacerse con el control del centro del campo ni consiguió dar continuidad a la circulación del Celta. Hugo Burcio: 4. Superado. Tuvo dificultades para imponerse en la medular, le costó dar continuidad a la salida de balón y encontrar soluciones cuando el rival apretó.

Tuvo dificultades para imponerse en la medular, le costó dar continuidad a la salida de balón y encontrar soluciones cuando el rival apretó. Sergio Carreira: 5. Irregular. Dejó la asistencia del primer gol de Pablo Durán, pero su partido estuvo lejos de ser convincente.

Dejó la asistencia del primer gol de Pablo Durán, pero su partido estuvo lejos de ser convincente. Hugo Álvarez: 5. Intermitente. Buscó encarar y aportar desequilibrio desde la banda, aunque le costó encontrar continuidad y traducir sus acciones en ocasiones de verdadero peligro.

Buscó encarar y aportar desequilibrio desde la banda, aunque le costó encontrar continuidad y traducir sus acciones en ocasiones de verdadero peligro. Pablo Durán: 6. Goleador. Aprovechó la asistencia de Carreira para adelantar al Celta y volvió a demostrar que tiene olfato para aparecer en el área. Tras ello, mucho ahínco pero poca efectividad.

Aprovechó la asistencia de Carreira para adelantar al Celta y volvió a demostrar que tiene olfato para aparecer en el área. Tras ello, mucho ahínco pero poca efectividad. Williot Swedberg: 6. Participativo. Fue uno de los argumentos ofensivos del Celta desde la banda izquierda. Tuvo más presencia que otros compañeros en ataque, pero sin llegar a marcar diferencias.

También jugaron: Iago Aspas (6'5), Ilaix Moriba (5), Couhaib Driouech (6), Andrés Antañón (SC) y Ferran Jutglà (SC).