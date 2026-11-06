La AFE solicita al Juez Único de Competición aplazar toda la jornada en Segunda: respuesta inminente

Alberto Cercós García 06 NOV 2026 - 00:49h.

Con LaLiga confirmando que la jornada en Primera se va a jugar, la AFE hace un último intento con Segunda División

Confirmadas las nuevas fechas de los partidos aplazados de primera ronda de Copa del Rey

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La incertidumbre sigue marcando la jornada en el fútbol español. Después de confirmarse que Primera División disputará sus encuentros con normalidad, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha dado un paso más y ha solicitado al Juez Único de Competición el aplazamiento de toda la jornada en Segunda División por el fallecimiento de Jesús de Miguel. Tal y como resume Juanfe Sainz, periodista de 'El Chiringuito', la asociación ha sondeado previamente a los capitanes de los equipos de la categoría y ha enviado una carta formal para pedir la suspensión. La decisión deberá llegar a primera hora de este viernes, como tarde, teniendo en cuenta que la jornada arranca este mismo día.

Los tres encuentros que ya han sido aplazados son el Granada-Tenerife, el Andorra-Mallorca y el Castellón-Eibar, este último por el vínculo emocional de la plantilla castellonense con Jesús de Miguel, que militó en el club antes de fichar por el Tenerife. Pese a la petición de la AFE, la previsión es que tampoco se detenga el resto de la jornada de Segunda. En su lugar, se prepara un homenaje en los estadios, con especial protagonismo del minuto 9, dorsal que lucía el futbolista fallecido.

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El último comunicado de la AFE

"La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), tras mantener conversaciones con todos los capitanes de los equipos de Segunda División, ha remitido una carta al Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la que solicita el aplazamiento de los partidos correspondientes a la próxima jornada de la segunda categoría del fútbol masculino español.

Esta petición responde al sentir mayoritario de los futbolistas de la categoría, que consideran que, por respeto, solidaridad y compañerismo hacia Jesús de Miguel, no debería disputarse la jornada en las actuales circunstancias.

La gran mayoría de los capitanes y de los jugadores consultados por AFE han trasladado su preocupación y malestar por esta situación, mostrando su apoyo y solidaridad hacia Jesús de Miguel, compañero de categoría. Los futbolistas entienden que este momento requiere de empatía y humanidad.

AFE espera que el Juez Único de Competiciones Profesionales tenga en consideración la petición trasladada y las circunstancias que la motivan. AFE considera que en este tipo de situaciones, el fútbol debe actuar con sensibilidad con las personas que forman parte de él".