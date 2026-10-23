Pablo Sánchez 23 OCT 2026 - 22:11h.

Imágenes de la afición del Celta de Vigo ante el Celtic de Glasgow de Europa League

Victorias de de mucho prestigio en Escocia y Noruega

Compartir







La tercera jornada de la Europa League, al contrario que hace una semana, dejó importantes noticias y alegrías para el fútbol español. Sus dos representantes, Celta y Real Sociedad, lograron dos victorias importantísimas a domicilio que refuerzan su moral y que permiten escalar en la clasificación y acercarse al objetivo de la siguiente ronda.

Al menos así lo indica el Big Data. A través de Driblab hemos analizado las opciones de clasificación de vigueses y gipuzkoanos y, tras las victorias, hay grandes motivos para el optimismo. En estos momentos, la clasificación de ambos para la siguiente ronda toma forma.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Lillestrom con cuatro sobresalientes

La pasada jornada no arrojó ninguna noticia positiva para los españoles. La Real Sociedad empató en casa del Unión Saint-Gilloise y el Celta perdió con dureza frente a la Juventus en Balaídos. Tras estos resultados, las opciones de clasificación directa de ambos equipos eran ínfimas, aunque mantenían importantes opciones de estar en el play off. Tras los partidos de este jueves, esta posibilidad se dispara.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno y notas del Celta de Vigo en Glasgow, Javi Rodríguez MVP y dos suspensos

La estadística para Celta y Real Sociedad

El Celta logró un triunfo de mucho prestigio en casa del Celtic ante miles de gargantas celestes. Una victoria que, según Driblab, le hace tener un 86,5% de acabar entre el puesto noveno y el 24º. La clasificación directa, pese a aumentar, sigue estando lejos (3,7%).

La Real Sociedad, por su parte, regresó de Noruega después de endosarle al Lillestrom un más que convincente 0-6 con una actuación estelar de Oyarzabal y de Sergio Gómez. Tras el colosal triunfo, la Real Sociedad suma un 86,4% de posibilidades de estar en el play off y un 10,1% de alcanzar la siguiente fase terminando entre los ocho primeros. Por delante aún quedan cinco jornadas que marcarán el destino de ambos conjuntos en la competición europea.