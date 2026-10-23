El Big Data da casi por confirmado el play off para Celta y Real Sociedad y eleva las opciones de clasificación directa
Imágenes de la afición del Celta de Vigo ante el Celtic de Glasgow de Europa League
Victorias de de mucho prestigio en Escocia y Noruega
La tercera jornada de la Europa League, al contrario que hace una semana, dejó importantes noticias y alegrías para el fútbol español. Sus dos representantes, Celta y Real Sociedad, lograron dos victorias importantísimas a domicilio que refuerzan su moral y que permiten escalar en la clasificación y acercarse al objetivo de la siguiente ronda.
Al menos así lo indica el Big Data. A través de Driblab hemos analizado las opciones de clasificación de vigueses y gipuzkoanos y, tras las victorias, hay grandes motivos para el optimismo. En estos momentos, la clasificación de ambos para la siguiente ronda toma forma.
La pasada jornada no arrojó ninguna noticia positiva para los españoles. La Real Sociedad empató en casa del Unión Saint-Gilloise y el Celta perdió con dureza frente a la Juventus en Balaídos. Tras estos resultados, las opciones de clasificación directa de ambos equipos eran ínfimas, aunque mantenían importantes opciones de estar en el play off. Tras los partidos de este jueves, esta posibilidad se dispara.
La estadística para Celta y Real Sociedad
El Celta logró un triunfo de mucho prestigio en casa del Celtic ante miles de gargantas celestes. Una victoria que, según Driblab, le hace tener un 86,5% de acabar entre el puesto noveno y el 24º. La clasificación directa, pese a aumentar, sigue estando lejos (3,7%).
La Real Sociedad, por su parte, regresó de Noruega después de endosarle al Lillestrom un más que convincente 0-6 con una actuación estelar de Oyarzabal y de Sergio Gómez. Tras el colosal triunfo, la Real Sociedad suma un 86,4% de posibilidades de estar en el play off y un 10,1% de alcanzar la siguiente fase terminando entre los ocho primeros. Por delante aún quedan cinco jornadas que marcarán el destino de ambos conjuntos en la competición europea.