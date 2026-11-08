Fran Fuentes 08 NOV 2026 - 22:56h.

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El Atlético de Madrid cayó por dos goles a uno frente al FC Barcelona en el partido que cerraba la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS. Los rojiblancos fueron de más a menos en el partido, con un tramo muy evidente de dominio en la primera media hora, pero no aprovecharon las ocasiones de las que gozaron, especialmente en las botas de Julián Álvarez. Ponemos notas a los jugadores de Diego Pablo Simeone en su derrota en el Metropolitano.

Jan Oblak (5): Dejó alguna parada, ninguna de ellas fantástica o particularmente decisiva, pero estaba vendido en los goles.

Marcos Llorente (7): Bien a nivel defensivo e intenso con Anthony Gordon, que prácticamente no le cogió la espalda ni una vez. Además, fue capital en la salida de balón, tanto con pases como en alguna conducción. También apoyó mucho en zonas interiores al mediocampo.

Marc Pubill (7): Bien al corte y salvó dentro del área varias acciones de disparo franco que pudieron acabar en gol.

David Hancko (4): Impreciso en muchos lances del juego, llegando tarde y mal. Además, Fermín le cogió la espalda con mucha facilidad en el segundo gol de Fermín que ponía por delante al Barcelona. Mal también en salida de balón.

Alex Grimaldo (3): No fue capaz de contener mínimamente a Lamine Yamal, y tampoco pudo aportar en el plano ofensivo.

Giuliano Simeone (6): Aportando mucho a nivel defensivo en ayudas y llegando a línea de fondo y a portería. De hecho, logró marcar el primer gol del Atleti.

Koke Resurrección (6): Muy eficaz en salida de balón y sorteando la presión del FC Barcelona.

Pablo Barrios (7): Atento a las vigilancias defensivas en el sector izquierdo, siempre pendiente de Lamine Yamal cuando se iba de Álex Grimaldo. Con balón lanzó algunos contragolpes, especialmente en la primera mitad, cuando mejor estuvo el Atleti.

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Álex Baena (5): Buscó profundizar por el sector izquierdo buscando la espalda de Brian Fariñas y generó alguna ocasión de peligro, pero no sacó nada positivo de ellas. Sustituido en el minuto 70.

Kang-In Lee (4): Empezó el partido con presencia ofensiva y lanzando al equipo al contragolpe, pero fue perdiendo importancia con el paso de los minutos hasta el punto de prácticamente desaparecer.

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Julián Álvarez (6): De más a menos. Empezó el partido con muchísima presencia y teniendo ocasiones claras, e incluso asistió a Giuliano en el gol del Atlético, pero falló ocasiones claras que un delantero de su categoría y en un partido de este nivel debería acertar.

Alexander Sorloth (3): Entró para ser la referencia pero prácticamente ni olió la pelota.

Mortem Hjulmand (4): Persiguiendo sombras en el centro del campo. Su presencia no le dio estabilidad ni empaque al conjunto rojiblanco.

Johnny Cardoso (5): Más o menos lo mismo que Hjulmand, pero este al menos le puso algo más de intensidad a la hora de seguir a su par y para buscar el robo.

Jonathan David (4): Tampoco rascó bola, y encima dejó una falta fea en el centro del campo con una patada por detrás.