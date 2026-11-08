Alineaciones confirmadas de Atlético de Madrid y FC Barcelona en la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS

Fran Fuentes 08 NOV 2026 - 19:48h.

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Atlético de Madrid y FC Barcelona se miden en el partido correspondiente a la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS. Un encuentro en el que ambos conjuntos se juegan el liderato y en el que tienen apretando por detrás al Real Madrid, que venció esta jornada al Valencia CF. Para el duelo, tanto Diego Pablo Simeone como Hansi Flick han preparado unas alineaciones reconocibles, aunque con algunas bajas importantes, especialmente en el centro del campo. Estos son los onces del partido:

Por parte del Atlético de Madrid, Jan Oblak estará en portería. El meta esloveno estará escoltado por David Hancko y Marc Pubill como pareja de centrales, con Marcos Llorente en el lateral derecho y Álex Grimaldo en el perfil izquierdo.

En el centro del campo estarán Koke y Pablo Barrios compartiendo el doble pivote, con Giuliano Simeone en la banda derecha y Álex Baena en el perfil izquierdo, pero con una tendencia muy interior. Arriba jugará Kang-In Lee acompañando a Julián Álvarez, que será el delantero centro de referencia.

Es decir, que el once del Atlético de Madrid lo formarán: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Koke, Barrios, Baena; Kang-In Lee, Julián Álvarez.

En cambio, por parte del FC Barcelona, Joan García estará bajo palos. por delante del meta catalán estarán Pau Cubarsí y Gerard Martín como pareja de centrales, con Brian Fariñas en el lateral derecho y Joao Cancelo actuando en el lateral izquierdo.

En el centro del campo, en ausencia de Rodri Hernández jugará Marc Bernal como pivote, con Pedri por delante y Fermín López como mediapunta, buscando el balón entre líneas y llegar a portería. En la banda derecha jugará Lamine Yamal, con Anthony Gordon en la izquierda y Raphinha como delantero centro.

De este modo, la alineación del Barcelona ante el Atlético será: Joan García; Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.