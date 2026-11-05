Novedades importantes en la enfermería del Atlético de Madrid para el partido ante el Barcelona

Simeone recupera efectivos y sólo tendrá una baja

Los posibles rivales del Atlético tras la jornada 4 de la Champions

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Las opciones del Atlético de Madrid de pelear por el título liguero pasan el domingo por el Metropolitano. El FC Barcelona, líder del campeonato, visitará a un cuadro rojiblanco que suma siete victorias consecutivas en la competición doméstica, pero que llegará tocado tras perder de manera contundente ante el Bayern en su propio estadio. El duelo ante los alemanes estuvo marcado por las bajas, pero esta vez Diego Pablo Simeone sí que recuperará algunos efectivos para jugar ante el Barça.

Para empezar, Pablo Barrios no está lesionado. Al centrocampista se le vio con un pequeño vendaje tras el duelo ante el Bayern, pero este jueves ha trabajado como uno más y estará listo el domingo.

También estará listo Johnny Cardoso, que ha dejado atrás su lesión muscular y podrá reaparecer ante el Barça.

Además, cabe recordar que Koke Resurrección ya tuvo minutos ante el Bayern y que Morten Hjulmand no pudo jugar por sanción, pero los dos están listos de nuevo para el duelo del domingo. Es decir, que Simeone recupera tres piezas de golpe para el centro del campo, que se vio muy lastrado el pasado martes.

Cuti Romero, la única baja del Atlético de Madrid

La única noticia negativa es que Cuti Romero ha recaído de su lesión y no podrá jugar el domingo, por lo que enlazará más de un mes apartado de los terrenos de juego, ya que la próxima semana hay parón de selecciones.

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Si no hay sobresaltos, el argentino será la única baja ante el Barcelona. La buena noticia es que la recuperación de efectivos en la medular podría permitir a Simeone colocar a Marcos Llorente de lateral y a Marc Pubill de central, evitando alinear de nuevo a un Robin Le Normand que volvió a quedar señalado por enésima vez en el duelo ante el Bayern.