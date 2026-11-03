Marcos Llorente y el fallo de Le Normand contra el Bayern: “Son errores que joden”

Fran Duarte Madrid, 03 NOV 2026 - 23:30h.

El defensor ha sido el gran señalado en la derrota del Atlético de Madrid contra el Bayern Múnich

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El partido entre el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich se ha saldado con una sonrojante derrota por 0-2. Los de Simeone fueron claramente inferiores al conjunto alemán y, a pesar de que la primera parte fue más dividida, el fallo de Le Normand desencadenó la tragedia en el Metropolitano. Después del primer gol los goles fueron cayendo hasta hacer el 0-2 definitivo y el central francés acabó como el gran señalado en esta derrota del conjunto rojiblanco.

Tras el encuentro, Marcos Llorente dio la cara ante los micrófonos de Movistar+ y trató de explicar el resultado. “Son errores que nos joden. Nos joden mucho”, comenzaba diciendo el jugador del Atleti tras la derrota. “Sabíamos el partido que nos esperaba. Ellos son un equipo muy fuerte, estábamos aguantando bien, pero estos detalles deciden el partido y ese primer gol no lo esperábamos. Estábamos haciendo buenas coberturas y ha sido un jarro de agua fría”. Esta vez partía desde el centro del campo, pero asume que ese error ha condicionado por completo el partido. "Totalmente, el esfuerzo del equipo era muy grande corriendo todos mucho y esos detalles joden porque no es por mérito de ellos, nosotros fallamos".

Pablo Barrios y Simeone lamentan el error de Le Normand

Un discurso similar ha tenido Pablo Barrios, que también ha querido analizar esta derrota. “Aunque no estábamos creando peligro ellos tampoco nos sometían, defendíamos, pero no nos hacían peligro. No nos esperábamos ese gol, hemos intentado ir más hacia arriba, pero ha llegado el gol”, ha comentado el centrocampista.

Hasta el propio Simeone se ha acordado de este error de Le Normand. "Cuando cometes errores en este nivel... el rival no perdona", ha asegurado el entrenador argentino, aunque no responsabiliza únicamente al defensor de la derrota. "Los errores se cometen. El fútbol esta basado en goles que vienen de errores y esta vez nos tocó a nosotros".