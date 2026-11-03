El Atlético de Madrid va a por el fichaje de Stefan Džodić con dos obstáculos y una llave

Ángel Cotán 03 NOV 2026 - 08:33h.

A sus 21 años ya es internacional absoluto con Serbia

Mateu Alemany mueve un fichaje bomba para el Atlético de Madrid y cuenta con dos bazas

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El Atlético de Madrid centra todos sus esfuerzos en el partidazo de UEFA Champions League que vivirá este martes ante el Bayern de Múnich, pero el futuro también ocupa al club madrileño. Con el objetivo de seguir codeándose con los equipos más grandes del viejo continente, la dirección deportiva rojiblanca trata de adelantarse a los talentos jóvenes. En este sentido, Mateu Alemany ya tiene claro quién será su próxima apuesta.

El periodista Matteo Moretto, experto en materia de fichajes, avanza en MARCA el interés del director deportivo colchonero en Stefan Džodić. La operación, aunque cuenta con dos obstáculos importantes, también guarda una llave rojiblanca.

El Atlético de Madrid, ante dos obstáculos y una llave por Stefan Džodić

Para los aficionados que no siguen con continuidad LALIGA Hypermotion, Stefan Džodić es un talentoso centrocampista de la UD Almería que puede asumir roles defensivos. A sus 21 años, y en la que es su segunda temporada en el club indálico, ya es internacional absoluto con Serbia. Un 'stopper' que no está exento de calidad.

Su evolución en el Almería ya llamó la atención del Deportivo de A Coruña durante el pasado mercado de verano, pero la dirección deportiva herculina no logró su fichaje. Ahora, según desliza la citada fuente, el Atlético de Madrid debe superar dos obstáculos por Stefan Džodić.

El primero, su precio. Aunque su valor de mercado ronda los diez millones de euros, el mediocentro cuenta con una cláusula de rescisión de cuarenta millones. El segundo, su situación contractual. Cinco años y medio de contrato (junio de 2032) tiene aún por delante en el conjunto andaluz, lo que otorga mucha fuerza en las futuras negociaciones al club que posee los derechos federativos del futbolista.

Por esta razón, Mateu Alemany se agarra a la llave que podría abaratar la operación, y no es otra que las excelentes relaciones que existen entre clubes. Tras las recientes negociaciones por Marc Pubill, el Atlético de Madrid confía en llegar a buen puerto por Stefan Džodić.