Joaquín Anduro 07 NOV 2026 - 16:35h.

Mati Prats advierte de que el Barça aún no le ha ganado a ningún rival 'grande'

Julián Álvarez, el morbo para el Atlético-Barça mientras Simeone y Flick evitan el culebrón: "Está muy bien"

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El gran partido de la jornada 12 de LALIGA EA Sports se disputa este domingo en el Riyadh Air Metropolitano con el Atlético de Madrid y el Barcelona jugándose el liderato de la categoría. Una nueva prueba para los de Hansi Flick en un inicio en el que han perdido ante los dos equipos más potentes, PSG y Real Madrid, incidiendo en el 'debe' que destaca Mati Prats. El presentador de ElDesmarque de Cuatro, en su editorial, ha comparado el encuentro con una visita a la 'ITV de Simeone' por parte de los de Hansi Flick para saber si están listos para competir con equipos de su talla tras esas dos derrotas.