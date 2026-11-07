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Mati Prats avisa al Barça con la 'ITV' de Simeone: "A lo mejor tienen que volver al taller"

Mati Prats avisa al Barça con la 'ITV' de Simeone: "A lo mejor tienen que volver al taller"
Mati Prats y la ITV de Simeone para el Barça. ElDesmarque de Cuatro
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El gran partido de la jornada 12 de LALIGA EA Sports se disputa este domingo en el Riyadh Air Metropolitano con el Atlético de Madrid y el Barcelona jugándose el liderato de la categoría. Una nueva prueba para los de Hansi Flick en un inicio en el que han perdido ante los dos equipos más potentes, PSG y Real Madrid, incidiendo en el 'debe' que destaca Mati Prats. El presentador de ElDesmarque de Cuatro, en su editorial, ha comparado el encuentro con una visita a la 'ITV de Simeone' por parte de los de Hansi Flick para saber si están listos para competir con equipos de su talla tras esas dos derrotas.

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