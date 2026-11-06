Joaquín Anduro 06 NOV 2026 - 15:35h.

Mati Prats valora el hecho de que se disputen las jornadas de Primera y Segunda

Luis De la Fuente no aplazaría la jornada tras la muerte de Jesús de Miguel: "Los homenajes, en el campo"

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La jornada 12 de LALIGA EA Sports y la 13 de LALIGA HYPERMOTION de este fin de semana están marcadas por los distintos homenajes que se realizarán en los estadios a Jesús de Miguel tras su trágico fallecimiento hace unos días en la línea de lo que ya se vio en Champions League. Salvo el Granada-Tenerife, el Andorra-Mallorca y el Castellón-Eibar, los otros 18 encuentros se disputarán con momentos para el recuerdo del malogrado delantero. Sobre ello ha hablado Mati Prats en su editorial de ElDesmarque de Cuatro valorando que se disputen los encuentros siempre teniendo en consideración la opinión de los futbolistas y, en cualquier caso, haciendo lo que Jesús de Miguel "más amaba".