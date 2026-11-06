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El deseo de Mati Prats ante los homenajes a Jesús de Miguel en LALIGA: "Es lo que más él amaba"

El deseo de Mati Prats ante los homenajes a Jesús de Miguel en LALIGA: "Es lo que más él amaba"
Mati Prats, sobre los homenajes en LALIGA a Jesús de Miguel. ElDesmarque de Cuatro
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La jornada 12 de LALIGA EA Sports y la 13 de LALIGA HYPERMOTION de este fin de semana están marcadas por los distintos homenajes que se realizarán en los estadios a Jesús de Miguel tras su trágico fallecimiento hace unos días en la línea de lo que ya se vio en Champions League. Salvo el Granada-Tenerife, el Andorra-Mallorca y el Castellón-Eibar, los otros 18 encuentros se disputarán con momentos para el recuerdo del malogrado delantero. Sobre ello ha hablado Mati Prats en su editorial de ElDesmarque de Cuatro valorando que se disputen los encuentros siempre teniendo en consideración la opinión de los futbolistas y, en cualquier caso, haciendo lo que Jesús de Miguel "más amaba".

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