Fran Fuentes 06 NOV 2026 - 14:01h.

El técnico ha mandado un mensaje de afecto a los allegados del futbolista fallecido

Álvaro Valles, tras recibir la llamada de Luis de la Fuente: "No he llorado por vergüenza"

Compartir







Luis de la Fuente ha comparecido en rueda de prensa para analizar la actualidad de la Selección española, con varios nombres propios sobre la mesa tras dar la lista para los partidos ante Chequia e Inglaterra. El seleccionador ha hablado de la convocatoria de Jacobo Ramón y Barrenetxea, de la situación de Gavi y Zubimendi, de la gestión de minutos y del estado del vestuario. Además, también ha abordado la polémica sobre la sede de la final del Mundial y ha recordado con emoción a Jesús de Miguel tras su fallecimiento.

Las palabras en recuerdo de Jesús de Miguel: "Lo primero, transmitir el dolor y el pésame a toda la familia de las víctimas de esta tragedia tan tremenda que hemos vivido en Urda, y por supuesto ayer vivimos un día muy duro. A toda familia, compañeros de Jesús, descanse en paz. Desgraciadamente, o afortunadamente, la vida sigue y hay que seguir caminando".

PUEDE INTERESARTE La reacción de Marc Roca y Álvaro Valles al enterarse de la convocatoria de Luis de la Fuente

Con qué se queda del funeral: "Me quedo con el dolor. El dolor de ver a una familia rota. Amigos, compañeros... El dolor. Relativizar muchas cosas en la vida, a veces le damos mucha a cosas que no tienen tanta. Lo verdaderamente importante son las personas, y cuando no están se les echan de menos. Ayer fue un día durísimo para los que estuvimos y no estuvimos allí, para el mundo del fútbol, y hay que tener una memoria siempre a los que no están".

¿El fútbol debe parar o no?: "Yo respeto todas las actuaciones y opiniones de todos los demás. Creo que el fútbol, la RFEF, guardó un bonito duelo y luto tres días. Se paró la Copa del Rey. Yo que soy futbolista, me gustaría que, cuando no esté, Dios quiera que sea muy tarde, me gustaría que me recordaran en un campo de fútbol. El homenaje y los recuerdos, en un campo de fútbol. Lo digo como futbolista. El dolor es muy personal y cada uno es de una manera. Yo expreso lo que a mí me gustaría vivir, que yo no lo viviría, lo viviría otra gente".

PUEDE INTERESARTE La IA contradice a Luis de la Fuente y su lista de España: Juan Iglesias o Sergio Camello deberían ir

La llamada a Jacobo Ramón: "Está haciendo una gran campaña, además de un grandísimo trabajo en la sub 21. Tenemos no solo buenos informes, el seguimiento que le hacemos semanalmente es excepcional en cuanto a su rendimiento. Creemos que es un momento ideal para verle".

Cómo va a gestionar los minutos: "Aquí no va a jugar nadie más de 180. Bueno, sí. Seguramente más, si alguna se la coge con papel de fumar, porque como se alargan los partidos ahora, alguno jugará 187 o 190. Aquí solo hay dos partidos, jugarán los que creamos oportunos, y la idea es sacar los mejores jugadores que podamos sacar".

¿El Balón de Oro se ha convertido en tóxico?: "Cada uno puede entenderlo de la manera que considere oportuna. Para mí fue una felicidad extraordinaria. Ya me sentí un privilegiado por haber sido nominado. EN cualquier caso no habría cambiado mi vida. Ahora estoy muy contento, pero porque tengo un cuerpo técnico que permite que yo no solo esté aquí, sino que estuviera en esa gala y fuera no solo nominado, sino reconocido y premiado. Estoy feliz. Todo lo demás, no lo sé. Es muy personal. Cada uno entiende la vida y el deporte de una manera. Cada reconocimiento es muy bueno, y si no, hay que seguir caminando. En mi caso estoy muy feliz por todos nosotros y por la RFEF, porque es un premio para toda la institución".

Qué partido espera en el Metropolitano: "He tenido oportunidad de hablar con medios y compañeros vuestros del Atlético de Madrid. Me imagino un ambiente excepcional. El escenario es perfecto, ideal, tenemos un recuerdo maravilloso del día que se presentó aquí la Copa del Mundo, todo el público volcado con los jugadores. Va a ser un partido con las emociones a flor de piel. Y en lo futbolístico es una final de un campeonato de Europa, pero antes hay que hacer el trabajo con República Checa que no va a ser nada fácil. Después ya hablaremos de Inglaterra. Vamos a ir paso a paso. Pero tiene todos los alicientes para que el aficionado disfrute muchísimo, y nosotros como deportistas también compitiendo".

Los minutos de juego y el descanso de jugadores: "Lo hacemos, nos anticipamos a lo que va a solicitar un futbolista. Intentamos equilibrar la carga de minutos y lso esfuerzos. A veces el fútbol te hace tomar decisiones que van por otro lado, la lesión de un compañero o mil circunstancias. Siempre intentamos dosificar a los jugadores, siendo conscientes de que venir a la selección es máxima responsabilidad, excelencia, y tenemos que llegar a marzo en muy buenas condiciones. Tenemos que competir en muy buenas condiciones".

Qué tiene que hacer Gavi para volver: "Gavi se merece una excepción siempre. Hay muchos jugadores que podrían estar pero no están, por respeto y reconocimiento a los que están, hay que ser la mejor versión de cada uno para poder estar aquí. Gavi solo tiene que seguir siendo él. Le queremos mucho, le reconocemos mucho, le valoramos mucho, como a otros compañeros. Él sabe que tendrá que seguir mejorando y creciendo para poder venir a esta selección. No es nada fácil por el nivel futbolístico de esta selección. Los que están son muy buenos y hay otros también muy buenos, pero tienen que mejorar todos para competir al nivel que exigimos aquí".

¿España se debería retirar del Mundial si no acoge la final?: "Lo que yo pienso es que, en mi opinión, la final se debería jugar en España. Me lo habéis oído todos. Ahora, mi ocupación es, cuando lleguemos a ese Mundial, si Dios quiere, preparar el mejor equipo para volver a ganarlo. Esa es mi ocupación. Lo demás no es mi ocupación".

Los pocos minutos de Zubimendi: "Yo soy muy optimista. Veo a un futbolista que rinde con nosotros muy bien. Hablo con ellos con cierta frecuencia. Trato de transmitirles que sigan compitiendo, trabajando y mejorando. Sobre todo, veo la parte positiva. Otras veces criticáis que los jugadores están sobreexplotados y juegan muchos minutos. Pues Martín va a venir fresco, fresquísimo, y estos partidos va a competir muy bien. Me gustaría que jugara más, y a él también, pero viene fresquísimo para competir en dos partidos muy importantes para nosotros".

La llamada a Ander Barrenetxea: "La toma de decisiones, cada uno tiene su planteamiento. Ander ya ha estado con nosotros en categorías inferiores y en diferentes épocas, y también contra Egipto en Barcelona. Rindió bien y está rindiendo bien. Tiene mucho recorrido y futuro, y encaja en las exigencias que tenemos con los jugadores de banda: es polivalente y puede jugar en ambas bandas. Otros lo tendrán o lo han tenido, pero hemos entendido que era el turno de Ander".

Cuánta mano izquierda y derecha usa Luis De la Fuente en el vestuario: "Creo que la gestión de grupo ocupa un aspecto fundamental, determinante, a la hora de dirigir grupos de personas y de futbolistas. No hay un porcentaje mayor o menor. Dentro de esa convivencia, del respeto... eso está al mismo nivel. La mayor contundencia es decirle a alguien con respeto lo que piensas de él. A veces empleamos argumentos inexplicables solamente por ejercer de jefe. No, yo no quiero ejercer de jefe. Yo ejerzo intentando dirigir a un grupo de futbolistas con un cuerpo técnico maravilloso. Desde ese marco de personas que conocemos perfectamente, las cosas funcionan. Habrá otros modelos y me parece muy bien, pero el nuestro funciona, y de momento no tenemos pensado cambiarlo".

Qué opina de Jacobo Ramón: "Es que el Como es uno de los equipos que mejor juega en Europa. Está haciendo una liga fantástica. No hay más que ver la alegría con la que juega. Tiene cierto paralelismo con nuestro estilo. Algunos futbolistas encajarían con nuestro modelo, por supuesto los españoles, ya estuvo con nosotros Jesús Rodríguez. Jacobo lo está haciendo muy bien. Esa situación de juventud es porque el fútbol español somos unos privilegiados y no se pone en valor lo bien que se trabaja en España desde hace muchos años. Es el resultado de trabajar con una metodología muy reconocida e identificada en los clubes. Para mí, los jugadores españoles son los mejores del mundo en muchas facetas, como la interpretación del juego. Es la suerte que tenemos en el fútbol esoañol y la garantía de que el futuro está asegurado, porque son jugadores maravillosos, jovencísimos, que tendrán que trabajar mucho para abrirse un hueco en una selección muy joven. Que trabajen mucho, que se lo merezcan, y celebro que sea así. Aunque tampoco quiero quitarle valor a los veteranos, porque ellos son mejores porque reciben la experiencia de los veteranos ilustres nuestros, jugadores de 29 o 30 años. Llevan mucho vivido en el mundo del fútbol y son sus mejores maestros".