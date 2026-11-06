La opción del Real Madrid para fichar a otro internacional de España a muy bajo coste

Fran Fuentes 06 NOV 2026 - 12:39h.

Todo apunta a su regreso para reforzar la defensa el próximo curso

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El Real Madrid planteó la necesidad de recuperar el ADN nacional con la contratación de algunos de los jugadores españoles que destacan en la selección española. Firmó a Dean Huijsen como un proyecto a muy largo plazo, lo intentó con Rodrigo Hernández y lo consiguió con Marc Cucurella. En este sentido, el club tiene monitorizados a varios futbolistas que entrarían en ese perfil. Uno de ellos, además, de la casa, y por quien tendría que pagar una cuantía económica muy reducida, especialmente si tenemos en cuenta cómo está siendo su rendimiento en su actual club. Hablamos de Jacobo Ramón, central del Como 1907 de Cesc Fàbregas, donde comparte equipo con Nico Paz.

Y es que el zaguero, quien está mostrando un crecimiento exponencial, ha recibido la llamada de Luis De la Fuente este viernes para acudir a la absoluta, en ausencia de jugadores como Eric García. Un nuevo escaparate para el jugador, que suscita el interés de numerosos clubes en Europa. Desde el Chelsea, que negoció de manera intensa su fichaje, hasta el Arsenal, que le mantiene en la lista de fichajes para refozar una ya de por sí poblada defensa central. También el Manchester United, según apunta el portal TEAMtalk, prepara 50 millones de euros para tratar de cerrar su fichaje de cara al próximo verano y organizar su defensa con el madrileño como líder indiscutible de la defensa.

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La explosión de Jacobo Ramón, tanto defensiva como goleadora

A sus 21 años, Jacobo Ramón afronta su segunda temporada en el Como, al que se marchó en verano de 2025 a cambio de 2.5 millones de euros. Ahora, apenas un año y tres meses después, su valor de mercado se ha disparado hasta alcanzar los 45 millones de euros en los que el portal especializado Transfermarkt le tasa ahora. Con Sergio Ramos como ídolo, el zaguero no solo se prodiga en unas brillantes cualidades defensivas, sino también en el área rival, habiendo marcado varios goles en este arranque de temporada. Uno de ellos, con España sub 21.

Así las cosas, el Real Madrid se guardó una cláusula de recompra en la que puede decidir de manera unilateral el regreso del jugador madrileño por apenas 9 millones de euros. Una cifra irrisoria teniendo en cuenta cómo se ha disparado su valor de mercado. La intención del conjunto blanco es que el próximo curso sustituya en la plantilla a Antonio Rüdiger, a quien el club renovó el pasado curso por una temporada más, pero con quien todo apunta a que está afrontando su último año como jugador madridista.